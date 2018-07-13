8旬婦心臟衰竭 裝節律器回春

亞大醫院心臟內科主治醫師江國峰為患者（非當事人）追蹤，並詳細解釋報告內各項指標。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

到菜園摘個菜就喘吁吁、連講話都感到很費力，讓台中市82歲林姓婦人生活大受影響，就醫檢查發現是嚴重心臟衰竭，所幸裝置「雙心室再同步治療節律器」後症狀獲改善。醫生提醒，心臟衰竭致死率近5成，透過「再同步化治療」可提升患者生活品質。

林姓婦人告訴醫師，近1年來常感覺喘，飽受心律不整所苦，家人都看不下去，陪同就醫。經心臟超音波檢查，亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師江國峰表示，林婦心臟射出量僅30％、是常人一半，且心臟肥大程度為正常人1倍以上，是心臟衰竭前兆。

江國峰說，正常人心臟的左、右心室應同時收縮，但林婦因左心室傳導阻滯，導致兩側心室無法一致收縮，出現心臟衰竭情況，此類「心臟無力」者有易疲倦、喘不過氣與胸悶、心悸等症狀。據統計，心臟衰竭被確診後，5年內死亡率逼近50％。

幫助林婦減緩心臟衰竭情況，亞大醫院團隊協助裝置「雙心室再同步治療節律器」，透過導線幫助左、右心室與右心房同步收縮，提高心臟射出量至50％，成功逆轉心臟衰竭情況。林婦開心說「感覺回春10年」。

江國峰說，三高患者或有心臟疾病家族史者是心臟衰竭高危險族群，建議民眾若常感覺疲倦、下肢腫脹或平躺時呼吸困難，應及早就醫並配合治療，約7成心臟衰竭者接受同步化治療後可明顯改善。

(中國時報)

香山溼地 活跳跳生態教室 國有養殖地租約 漁民開心領取

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。