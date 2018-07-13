8旬婦心臟衰竭 裝節律器回春

2018年07月13日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

到菜園摘個菜就喘吁吁、連講話都感到很費力，讓台中市82歲林姓婦人生活大受影響，就醫檢查發現是嚴重心臟衰竭，所幸裝置「雙心室再同步治療節律器」後症狀獲改善。醫生提醒，心臟衰竭致死率近5成，透過「再同步化治療」可提升患者生活品質。

林姓婦人告訴醫師，近1年來常感覺喘，飽受心律不整所苦，家人都看不下去，陪同就醫。經心臟超音波檢查，亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師江國峰表示，林婦心臟射出量僅30％、是常人一半，且心臟肥大程度為正常人1倍以上，是心臟衰竭前兆。

江國峰說，正常人心臟的左、右心室應同時收縮，但林婦因左心室傳導阻滯，導致兩側心室無法一致收縮，出現心臟衰竭情況，此類「心臟無力」者有易疲倦、喘不過氣與胸悶、心悸等症狀。據統計，心臟衰竭被確診後，5年內死亡率逼近50％。

幫助林婦減緩心臟衰竭情況，亞大醫院團隊協助裝置「雙心室再同步治療節律器」，透過導線幫助左、右心室與右心房同步收縮，提高心臟射出量至50％，成功逆轉心臟衰竭情況。林婦開心說「感覺回春10年」。

江國峰說，三高患者或有心臟疾病家族史者是心臟衰竭高危險族群，建議民眾若常感覺疲倦、下肢腫脹或平躺時呼吸困難，應及早就醫並配合治療，約7成心臟衰竭者接受同步化治療後可明顯改善。

(中國時報)