國有養殖地租約 漁民開心領取

2018年07月13日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣沿海許多魚塭地層下陷等問題，養殖戶無法承租使用，放養權益無法獲得保障，為輔導養殖漁民獲得國有土地合法使用權，在立委蔡易餘與地方人士積極推動下，12日嘉縣發出首批30張國有土地養殖租賃契約書，一聽到1公頃土地的年租金不到1000元，全場養殖戶都拍手叫好。

蔡易餘說，沿海養殖業興盛，礙於土地改編成國有地，又因地層下陷不得承租，漁民毫無保障可言，去年行政院放寬嚴重地層下陷區出租規定後，他與布袋鎮公所、地方民代就積極與財政部國有財產署協商，並舉辦「國有土地實際使用證明說明會」，陸續有60多戶養殖戶提出申請。

為縮短冗長作業程序，國產署協調縣府以會勘方式認定養殖戶放養事實，並修正出租規定，開放以1993年7月21日前航照圖做為實際養殖時間證明，經過4個月審核，昨國產署長曾國基親自出席，除把首批租賃契約書交到農民手上，也當場宣布年租金1公頃不到1000元。

「租賃約契約書就像身分證」，蔡易餘表示，養殖戶日後要申請水權、資材補助優惠、加入漁保或災損補助等都有所本，還能替毗鄰養殖戶當證明人，3代都養魚的漁民蔡坤男說，有了這張契約書，以後就不怕天災，且年租金「真的很實惠」。

昨日發出的30張國有地養殖租賃契約書，計有40筆國有地，面積約31.7公頃，曾國基指租金以雜魚計算，每公頃租約平均價不到千元，對養殖戶不會造成太大負擔，而且取得合法租約的漁民，未來不管是養殖技術或投資都能放心加碼，創造更高經濟產值。

(中國時報)