蛇姬將臨盆 男友被控夜店撿屍性侵

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中國時報
／台北報導

藝人「蛇姬」林采緹的男友、「Under Lover」團員胡睿兒，前年才因「呼麻」被逮獲緩起訴處分；去年底林采緹懷了胡睿兒的小孩，預產期在下個月，不料，仍在緩起訴期間內的胡睿兒，被1名辣妹指控涉嫌於上月17日凌晨在夜店樓梯間對她撿屍性侵；台北地檢署因雙方各說各話，為釐清真相，訊後諭令胡限制出境。

胡睿兒遭境管後，因要赴大陸商演，上月25日向北檢聲請暫時解除限制出境，檢方訊後，要求胡提出30萬元保證金，換取暫時解除境管。胡目前仍在呼麻案的緩起訴期間內，卻遭指控撿屍性侵，恐對其演藝事業造成影響。

檢警調查，今年6月17日凌晨，胡丟下懷孕的女友，到北市信義區Neo19的夜店狂歡，後來與1名酒醉辣妹嘿咻，事後辣妹認為胡趁她酒醉之際，對她撿屍性侵，控告胡涉嫌乘機性交罪。

據了解，員警當日凌晨3時許到Neo 19大樓地下室的中控室，看到1名辣妹醉倒一旁，把她叫醒後，她泣訴遭胡在旁邊的樓梯間性侵，員警按照程序將她送至婦幼隊，交由女警處理。

檢方庭訊時，胡否認撿屍性侵，辯稱2人是合意性交；檢方考量2人各說各話，因仍有事證待調查釐清，訊後將胡睿兒限制出境、出海。

前年9月22日清晨，警方在胡睿兒租屋處查獲胡及邵姓助理吸食大麻，將2人連同在場的林采緹等人帶回驗尿，警詢時，胡、邵坦承吸毒，林采緹則自行至醫院驗尿，並出示報告自清；但警方驗尿後卻發現林女有毒品陽性反應，依毒品罪嫌將林女函送偵辦。

事後，林采緹在臉書PO道歉信，指「辜負了大家的愛，做了1件無法原諒的事」，並向檢方認罪，前年11月，林與胡睿兒獲緩起訴處分，期限2年，各須自費接受戒癮治療，並服40小時義務勞務。

(中國時報)

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