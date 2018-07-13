警９槍擊斃移工 監院糾正竹縣警局

遭新竹警方連開9槍致死的阮姓越南籍移工父親（左三），年初在勞工團體及律師的陪同下召開記者會，要求檢方查明真相、公布警方祕錄器。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

去年8月31日新竹縣發生阮姓越南籍移工因涉毀損、竊盜案，員警因阮男拒捕並攻擊警方， 不慎開槍擊斃阮男。監察院12日通過糾正新竹縣政府警察局。對此，新竹縣警察局長張榮興表示，會針對糾正的問題，審慎做出檢討和策進。

糾正案文指出，新竹縣警察局未落實督導所屬員警射擊教育訓練，導致前竹北分局鳳岡派出所陳姓員警用槍過當，12秒內近距離朝阮男連開9槍，且射擊部位主要集中於阮男背部及側腰腹間，致阮男死亡，不符警械使用條例所規範的比例原則。

同時，新竹縣警察局未善盡督導之責，要求所屬員警依規定適時開啟微型攝影機，以完整連續攝錄處理事件經過，並依「警察機關警備車執勤安全注意事項」規定，妥適辦理警用巡邏車停放標準作業事宜。

另新竹縣警察局未能灌輸所屬員警有關傷患救護、證據保全等刑案現場處理正確觀念，造成員警使用槍械致人傷亡時，未即刻通報救護；支援警力趕至現場後，對被警員開槍中彈之傷患欠缺積極作為，更有警員於鑑識人員到場採證前，違規撿拾散落地面之彈殼情事，均有怠失。

此外，調查報告指出，陳員朝阮男連續開槍後，造成阮大量出血，危及生命，傷勢明顯比受有鼻骨骨折的民防人員為重，但新竹縣消防局救護車到達現場後，卻先將民防人員送醫，14分鐘後才載送阮就醫，阮因傷重不治。新竹縣消防局應以本案為鑑，加強救護人員教育訓練，精進救護任務執行。

(中國時報)

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