台南愛文芒果 直通日超商促銷

台南愛文芒果正值產季，台南市代理市長李孟諺（中）上周赴日行銷，直接走進超商與消費者面對面接觸，首批輸日3000箱、1萬5000公斤。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台灣農產品今年普遍面臨產銷失衡，台南芒果雖無此慮，仍積極拓展外銷，台南市代理市長李孟諺上周赴日行銷，首創將水果直銷日本超商，首批輸日3000箱、1萬5000公斤；鑑於日本通路商反映芒果保鮮期僅4天，南市府考慮試作「防雨示範」栽培，減少黑斑、炭疽病，延長櫥架時間，提高銷日競爭力。

農業局長許漢卿表示，今年銷日截至7月6日止，出口量已達477公噸，至7月下旬應能超越去年全年出口量592公噸。李孟諺說，台灣芒果年產量6、7萬噸，每年外銷僅5000公噸，不到1/10，外銷潛力大。

李孟諺表示，日本相同等級芒果1顆新台幣500元、台南芒果僅250元，價格、品質具競爭優勢，亟待克服的是，愛文在欉紅才能採收，空運到日本僅4天保鮮期，之後就會長黑斑，市府今年將委託學術單位研究，協助延長保存期限，並將試辦在芒果園架設防雨設施，減少雨水造成炭疽病，提高銷日產量。

許漢卿說，今年透過物流業者協助拓展通路，省略以往倚賴貿易商，由市府與日本兩大連鎖超市體系合作，首度與日本7-11企業旗下兩大連鎖超市體系York Benimaru及York mart合作，目前在301家店都能買到台南愛文，平均1顆愛文身價約900日圓，配合活動促銷價498日圓，折合台幣146元，日本人仍趨之若鶩。

物流業者裕毛屋總經理鄭少岳說，台南近年也遇過芒果盛產，但沒有失衡，關鍵就是政府跑得很前面、前置作業就在打通路了。

他說，這次把愛文帶到日本超商最大意義是直接把水果送進賣場跟消費者面對面，省略貿易商這一關，通路商利潤高、進貨意願相對會提高。尤其，銷日檢疫雖嚴格，但日本對台灣農產品有需求，而且銷日每公斤價格比銷韓國、大陸多10元，產銷通路建置完善，農產品不必擔心沒市場。

(中國時報)

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