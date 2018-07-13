職人倒數 高雄迎泰德典藏展

2018年07月13日 04:11 中國時報 曹明正 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高美館行政法人化後，第1次自行規畫的售票展覽「裸：泰德美術館典藏大展」14日開幕，不僅公私部門卯足勁，高雄在地職人也在高美館臉書粉絲專頁倒數，展場12日首次曝光，高美館也決定，展期至10月28日，遇到周一不休館。

振美建設力挺高美館，總經理翁志賢認購2000張門票，贈送給客戶，以實際行動支持國際級藝文展出。他認為，美術館支撐房價利基，連帶使周邊美術館特區、農16房價抗跌，住戶擁有綠地、藝文陶冶心性，維持良好慢活生活品質。

高美館指出，此次難得爭取到與世界知名的倫敦泰德美術館共同主辦、策展，尤其以機構對機構的合作也是國內罕見，展覽內容回溯1790至2000年代，身體在西洋藝術史上的演化過程，濃縮了這時期最經典的主題「裸」。

為打造城市即為美術館，高美館特別企畫邀請各行各業為開展倒數，從市場攤販、在地麵攤、壽司店、木作師傅、水果攤到新世代的獨立樂團、刺青師等，在高美館臉書集結30種不同行業的執業者，共同為「裸」倒數。

為鼓勵年輕人多接觸藝術文化，倒數企畫邀請插畫家欣蒂小姐Miss Cyndi為「裸」倒數活動繪製2幅作品。另外世界盃足球賽正如火如荼進行，高雄市幼兒足球協會也以行動，在開展倒數的第4天，為球賽及展覽加溫。

(中國時報)