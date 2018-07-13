作家領隊 雲林兒童尋在地記憶

雲林兒童文學創作營帶領學童走訪推廣閱讀的「微冊角落」店家。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣兒童文學創作營12日在虎尾鎮「雲林記憶Cool」登場，以「踩在雲林的土地，看見世界的天空」為主題，由作家帶領學童走訪推廣閱讀的「微冊角落」店家，了解他們的創業理念與奮鬥故事，做為小小文學家創作的沃土與養分。

三天兩夜的兒童文學創作營，邀請蘇家立、馮瑀珊、趙文豪、謝予騰、許赫等作家擔任講師群，營隊期間全程參與陪伴，藉由他們豐富的文學創作經驗，與學童們共同走讀特色店家，50餘名小朋友有如走進大觀園，對每一樣事物都充滿好奇與疑問。

文化處長林孟儀表示，特色店家包括雲林記憶Cool、雲林布袋戲館、阿義廚房、鑽石背包客棧、虎尾驛、悠紙生活館，這些特色店家老闆的背後，都擁有美麗動人的生命故事，等待小小文學家去訪問探索。

林孟儀說，閱讀是很好的心靈活動，無論在哪個地方，都可以豐富自身並帶動整體社會向上提升，尤其對孩童來說，若能在孩提時期養成閱讀習慣，必定對未來人生有很大的助益。此次的兒童文學創作營，就是幫助兒童開啟愛上閱讀的契機。

講師群除了教導學童記錄雲林常民生活中勇敢、熱情、樂觀、友善的人們，更鼓勵學童嘗試以文字、戲劇、繪本、影像、美術等方式來傳達文學的意象情感，在小時候先種下文學創作的種苗，等待日後發芽茁壯。

(中國時報)

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