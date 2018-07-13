經費暴增57.64億 淡江大橋難產

2018年07月13日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

已故國際知名建築師札哈‧哈蒂遺作淡江大橋雖造型獨特，卻造成工程經費暴增57.64億元，內政部營建署、新北市政府均對這筆額外負擔有異見且不願埋單，主橋段第三標工程也恐無法在年底如期開工，進而影響2024年完工目標。為此公路總局及市府、營建署將在13日召開協調會，以期早日解決經費問題。

淡江大橋第三標主橋段工程歷經7次流標，今年3月13日將總經費增至125億元後，才在第8次開標時由承攬蘇花改工程的國內工程大廠工信工程以「最有利標」得標，原本第三標工程預計6月開工，卻因經費談不攏延到8月，如今又可能延宕到年底甚至明年開工，淡江大橋2024年完工支票面臨跳票危機。

造型獨特 所費不貲

新北市交通局綜合規劃科長林昭賢表示，當初行政院核定淡江大橋工程經費為154.3億元，但最後公路總局開國際標並由札哈‧哈蒂建築師事務所得標，札哈‧哈蒂把原本的雙塔改為單塔造型，造型美觀卻也使得建築難度提升，加上土地徵收費用也增加，結算後整體工程經費為211.94億元，共多出57.64億元。

林昭賢說，闢建淡江大橋與開發淡海新市鎮息息相關，除了主辦單位的公路總局外，新北市政府、內政部營建署原本都各負擔原本總工程經費154.3億元的三分之一，但中央開國際標造成最後發包金額超出原核定費用，新北市政府、營建署都認為，中央不該把多出的經費歸責給地方。

三方協調 分攤埋單

林昭賢解釋，增加的經費包括10億元用地費用、1.5億元規畫費、設立管理中心的1億元，以及因為國際競圖增加的工程建造費用45億元。他認為，這筆經費應該要由中央的前瞻計畫支應。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長吳昭煌表示，由於新北市府、營建署對預算問題有意見，才會在今日召開協調會討論經費分攤問題，如果能夠討論出預算分配方式，就能將計畫補送給行政院核定後簽約開工，但他也擔心，這筆經費「碰到選舉就變成政治問題」。

(中國時報)