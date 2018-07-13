翻轉竹縣 綠營切割舊世代

2018年07月13日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

民進黨徵召鄭朝方參選新竹縣長，中央黨部祕書長洪耀福、選舉對策委員會召集人陳明文等人，12日到新竹縣參加聯合推薦記者會，洪耀福表示「讓恩恩怨怨留在上個世代」、開啟新世代，陳明文也指出，民進黨已成功翻轉桃園市、新竹市，期待鄭朝方也翻轉新竹縣。

諷敵營耍手段 糟蹋同志

鄭朝方為新竹縣前縣長鄭永金之子，洪耀福則說，鄭朝方「不是誰的兒子」，而是民進黨的鄭朝方、新竹縣的鄭朝方。洪也指，在選舉時對手會有各式手段，「國民黨沒有什麼做不出」，連黨內同志都可以糟蹋，做出否認全民調制度的事，要求民進黨內同志務必團結。

陳明文說，年輕人參與政治是趨勢，法國總統馬克宏、新竹市長林智堅均未滿40歲就當選，過去也有人認為民進黨不可能翻轉桃園、新竹市甚至找不到參選人，如今都由民進黨籍的年輕市長治理，也期待鄭朝方翻新竹縣。

老思維老官僚 徹底斷開

鄭朝方表示，一位對手有地方政府行政資源、一位則有全國性宗教力量支持，但不代表能獲得選民支持，有許多人已對舊思維、老面孔不抱希望，「我們不會再讓老思維、老官僚的團隊，繼續危害新竹縣的將來」。

民進黨新竹縣黨部提名或徵召的參選人12日也齊聚一堂，包含新豐鄉長參選人林祺鐵，以及縣議員部分第1選區竹北市張珈源、王誠緯、第3選區新豐鄉吳傳地、第5選區新埔鎮羅聰賢、第8選區竹東五峰的楊昌德、第10選區北埔峨眉的范文鴻等，不過民進黨新竹縣大老林光華及鄭朝方父親鄭永金均缺席此場記者會。

(中國時報)