中市三選區 基層實力決勝負

民進黨籍議員陳世凱（左）面對新人挑戰，仍積極爭取選民支持。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導
國民黨籍議員吳瓊華從政多年深耕基層，競選連任實力不容小覷。（林欣儀攝）

台中市第三選區市議員選戰，老將、新人力拚基層實力！現任者吳瓊華、陳世凱尋求連任，積極布局；議長林士昌的兒子林孟令、議員劉淑蘭服務處執行長張家銨將披戰袍，盼延續政治勢力；另有前議員林汝洲、張正興與里長林國佑挑戰，呈7搶5局面。

守基本盤 拓展票源

第三選區包含烏日、大肚及龍井區，其中競選連任的吳瓊華、陳世凱基本盤皆在烏日，面對政治新秀來勢洶洶，兩人絲毫不敢鬆懈，除持續穩定基本支持者，陳世凱也拓展勢力到大肚、龍井，舉辦多場會勘，盼提升選民支持；吳瓊華則著重與教育結合，鎖定青年族群搶票。

「阿伯，早！」帶著清新笑容向選民問安，曾擔任台中市長林佳龍助理的張家銨，被視為是林佳龍子弟兵，近年來勤跑地方，更接任台中市關懷婦女保護協會理事長職務，深入基層耕耘。

同樣背負傳承的還有林孟令，雖林士昌對是否交棒仍三緘其口，但林孟令近日勤跑地方，還透過臉書、LINE成立「林孟令，乎您命令」群組，接棒意味濃厚，但林士昌在國民黨初選時已獲提名，林孟令能否獲藍營認同？仍待觀察。

烏日區 戰火集中地

曾因賄選案被判當選無效的林汝洲捲土重來，雖夾帶曾擔任鄉長的雄厚基層實力，仍提早在大本營大肚區成立競選總部，盼再與地方民眾搏感情、爭取支持。此外，九德里長林國佑也挑戰議員席次，積極搶攻龍井區票源；同樣以烏日區為大本營的前議員張正興重披戰袍，也讓烏日區成為第三選區戰火集中地。

(中國時報)

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