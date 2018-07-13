藍批不中立 市府稱與民合作

2018年07月13日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長參選人黃偉哲舉辦暑期青少年領袖營，指導單位赫見台南市教育局、社會局掛名，國民黨台南市長參選人高思博陣營12日批評市府行政不中立，淪為黃偉哲陣營打手。黃偉哲發言人郭國文回應是對手將「市府為政策辯護」選戰化。

市府挨批淪為打手

高思博競選團隊發言人盧崑福、洪玉鳳、王家貞、林燕祝昨天開記者會炮轟市府行政不中立。盧崑福怒指，台南市政府常發新聞稿暗助黃偉哲陣營，攻擊其他陣營的參選人，一下子批評蘇煥智，一下子批評高思博，等於公器私用，完全行政不中立，「根本全家都是你家」。

洪玉鳳質疑，市府掛名指導單位舉辦的暑假青少年營3天2夜要1500元，全程參與可退費，檢調應調查是否為特定參選人舉辦。

王家貞指出，網路流傳黃偉哲競選總部、民進黨台南市黨部與台南市政府有合作分工，競選總部推主張，黨部側面支援攻擊，台南市政府則負責政策辯護。她質疑市府怎能以公家機關立場去服務特定參選人，甚至還有市府員工加入參選人的媒體LINE群組，非常不適當。

新聞處指鼓勵年輕人

林燕祝呼籲公部門維持行政中立，來一場公平的選舉。

黃偉哲陣營發言人郭國文表示，只要參選人的文宣對台南市政府的政策有誤解，市府發新聞稿辯護很正常，國民黨參選陣營不須將這件事情選戰化。

台南市新聞處回應，市府與民間組織一直有類似合作，鼓勵年輕人參與公共事務，這個營隊是透過公私合作的方式，為國家培育人才。參選人陣營沒有事實根據，隨意誣指台南市政府，折損自身信用，損人不利己。

(中國時報)