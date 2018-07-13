紀念氣爆 《記憶的漣漪》 落成

設在高雄五權國小旁的八一氣爆複合式地景紀念裝置藝術《記憶的漣漪》即日起開放參觀。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄氣爆即將屆滿4年了！為紀念這個令人傷痛日子並記取教訓，文化局在氣爆發生地苓雅區五權國小路口籌建的裝置藝術《記憶的漣漪》也已完工，將4周年前夕舉行落成典禮，追悼亡者，撫慰傷者與災民。

4個組件構建回憶

位於三多二路與凱旋二路口、五權國小校園一隅的《記憶的漣漪》，是複合式地景裝置，包含4個組件，分別是《時光迴音》仿氣爆扭曲的金屬管、自氣爆現場移入的輸送管及轉接閥上產生光影與水紋交織，透過三角稜鏡在特定時間點折射出彩虹，象徵希望的記憶擴張。

《行走的記憶》以斷裂的道路反映氣爆後受創的街道，當中鑲嵌著自居民生活空間中蒐集而來的「記憶物件」，串連對家園的回憶。

《漣漪》透過扭曲鋼板的地景意象，轉譯氣爆隆起的地表，也詮釋了高雄與鋼鐵工業的淵源。

《人行道景觀》是種植象徵誠信與承諾的九芎樹，每年七、八月九芎花綻放時節，陪伴走過災難記憶的人們，與隨風飄散落地生根的種子，堅強地昂首未來。

地景7月底公開

這座象徵重生與希望的紀念地景7月底正式地公開。文化局也將於紀念裝置旁設置1座導覽展示貨櫃，藉由相關紀錄照片、影像、藝術創作等，說明氣爆事件的緣由、重建歷程、民眾藝術參與過程等。

「81氣爆紀念裝置藝術計畫」包括主體藝術外，尚有相關活動，全部經費3600萬元來自善款委員會自民間捐助款中核撥使用。

(中國時報)

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