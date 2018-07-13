用新台幣讓好水果下架

國民黨新北市長參選人侯友宜（右）到各地幫助果農推銷，國民黨新北市議員參選人金瑞龍（左）也力挺嘉義火龍果農。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

今年夏天，香蕉、鳳梨、火龍果陸續出現產銷失衡，導致價格崩盤，農民血本無歸，對此，國民黨新北市議員參選人金瑞龍表示，台灣水果又甜、又好，在農民艱困的時刻，呼籲大家「一起用新台幣讓好水果通通下架！」

部分農產品價格崩盤，國民黨新北市長參選人侯友宜接連到各地幫助果農推銷，金瑞龍同樣化身為「叫賣哥」，用具體行動力挺嘉義火龍果農，金瑞龍除了與侯一起促銷外，另外還透過臉書、Line等通訊軟體，鼓勵中和民眾踴躍採購、支持果農。

「農民是最辛苦的一群人！」金瑞龍表示，農民們從播種、耕種到收割，往往需付出數月的心血和成本，一旦價格崩盤，等於數月的辛苦都白費，有時看到新聞報導中，大批的農產品直接被棄置、腐爛，實在令人痛心。

金瑞龍表示，中和雖然不是農產品產地，但站在幫助農民的立場是不分地區的，促銷採購只能幫一時，回歸問題根本在於產銷失衡，政府責無旁貸，連總統府祕書長陳菊都直言「農委會該檢討！」

金瑞龍指出，政府應該提出具體的解決辦法，協助農民拓展銷售管道，日前曾有果農向侯友宜抱怨「政府說一句話我就慘了，對方（大陸）管道就堵住了，不讓我賣，政府沒幫忙就算了，還斷我們後路。」若因為政治問題導致農產品銷售，受害的還是農民。

金瑞龍強調，台灣水果享譽國際，不少國際友人來台都指名要一嘗台灣水果，除了國內銷售外，拓展大陸、東南亞、日本、韓國等市場對於農民的生計都會有實質上的幫助，「執政者該好好想想，別讓政治算計毀了農民辛苦的心血。」

(中國時報)

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