頂新食公益 弱勢享溫飽

頂新和德文教基金會12日舉辦「食食刻刻與愛同行」的食公益捐贈儀式。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

食食刻刻與愛同行！頂新和德文教基金會為號召更多人關注食物公益的議題，今年特別設立「慈善公益捐助辦法」，並在上半年徵選10個「食公益」團體作為捐助對象，12日捐贈儀式在永靖鄉成美文化園舉行，鄉長詹木根、縣議員葉麗娟、曹嘉豪等各界都出席，見證公益團體的付出與努力。

頂新和德基金會執行長潘長庚表示，台灣每年至少有17％的糧食被浪費，平均每戶家庭每年「浪費食物」高達3萬元，但卻仍有24.4萬中低收入戶生活在貧窮線下，連最基本的三餐溫飽都成問題 。

基金會有感於此，今年起聚焦「食公益」領域，向全台社福團體廣徵公益計畫 ，全年將選出20家、總捐助金額600萬元，希望能為實際投入「食公益」慈善公益的團體注入動能。

潘長庚說，上半年的徵選活動有50個單位投件51項計畫，經嚴格審查有10個團體獲選，其中包括提供兒童及弱勢家庭溫飽的食物銀行、代間食堂、膳食或營養補充計畫，也有服務老人、身心障礙者，甚至是特殊族群的植物人及女性遊民。

潘長庚強調，這次公益捐助雖以「食公益」為主軸，但獲選的台灣全民食物銀行協會、中華安德烈慈善協會等公益團體提出的計畫，不僅解決弱勢群體食物不足或不均的問題，且延伸出許多陪伴及培力計畫，相當可貴。

(中國時報)

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