80歲阿嬤入畫 濃濃祖孫情

2018年07月13日 04:11 中國時報 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

醞釀6年，樹人國小師生版畫畫冊《玩美生活、真心成藝》終於出爐，全書收錄近百幅作品，每幅作品還附上紀錄照，其中有同學把高齡80多歲的阿嬤入畫，呈現阿嬤陪同騎木馬，洋溢濃厚的祖孫情，筆觸生動感人。

樹人國小校友李泱錤說，從小只有阿嬤陪伴，但阿嬤已經86歲了，在一場大病後，更無法走太多路，因曾夢想阿嬤陪著她去騎木馬，因此才想到以版畫完成阿嬤陪同騎木馬的願望，並把作品送給阿嬤當禮物。

該校校長劉裕承說，學校有不少隔代教養或家庭失能的學生，藉由版畫教學培養他們自信，並讓學生學習專注一件事的過程。

樹人國小退休美術老師吳鴻滄表示，畫冊充滿每位同學的故事，每幅版畫作品並附上3張生活紀錄照片，近百幅作品至少需300張照片，從成千上萬的檔案中挑選，就費了相當大的心力。

他指出，其實6年前就希望將師生的版畫作品集結成冊，直到府都建設董事長陳健章答應為師生圓夢，終於在12日舉行發表會，畫冊滿載著師生的心血和夢想。

劉裕承則說，師生作品在出書前在各地展出，獲各界好評，不少參觀者被版畫動人筆觸吸引認購。此畫冊共240頁，內容豐富，各界能藉NPOChannel 公益平台贊助認購，學校也將在扣除成本後，全數捐助樹人國小持續推動多元藝文、美術教育課程。

(中國時報)