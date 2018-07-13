退休警伯轉戰里長伯 社區有保障

搶攻台東市里長的賴允文 （右一）、林金寶（右二）、王志成（左二），及參選市民代表的田逸農（左一）都是退休警察，與曾任警政署長的侯友宜合影，希望沾侯的光，順利當選。（莊哲權翻攝）

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中國時報
／台東報導

台東退休警察轉戰民意代表或里長的案例不少，其中，刑警退休的寶桑里里長潘調志，為地方服務頗受里民肯定，年底五合一選舉目前已浮出檯面的包括王志成、林金寶、賴允文等3位退休「波麗士」，也都以潘調志為標竿，希望以警界的專業知識，讓社區的治安多一分保障。

爭取連任的寶桑里里長潘調志，目前尚未出現競爭者，他是卑南族巴布麓部落族人，刑警生涯長達32年，3年多前順利當選里長後，致力於社區活化、族群融合及扶助弱勢，任內頗受里民的肯定，也成為退休警員參選里長的楷模。

目前浮出檯面的台東市里長參選人，包括國民黨提名角逐豐榮里里長的王志成，要挑戰現任里長劉春美，而林金寶則要搶攻建農里，2人在警界服務都有30餘年。另外，參選豐谷里長的賴允文從警界轉調市公所，行政經驗豐富，他們都希望以在警界的專業知識服務選民，也讓社區治安多一分保障。

從「管區仔」到「里長伯」，潘調志說，因為當過警察對於行政工作不陌生，選戰時也懂得如何與民眾接觸、互動，這些都是退休警察參選人的優勢，但是過去是執法者，當選里長後則是與民眾親近，在心態上是很大的轉折及挑戰，必須轉念，雖然同樣是「管區」，但是要以誠意為民眾著想，才能拿到這寶貴的1票。

(中國時報)

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