只要1％市民有危險 就放颱風假

新北市長朱立倫（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

外界質疑新北市為了政治考量放颱風假，台北市長柯文哲處理颱風假獲5成市民認同，新北市長朱立倫12日上午強調，放假考量一切以市民的安全為主，就算民調達99％，只要有1％的新北市民處在危險當中，「我還是會做出同樣決定」，未來防災放假仍會與各縣市持續協調。

朱立倫11日晚間結束訪星行程，一回到新北市即在臉書針對新北市獨放颱風假發表說法，他認為天有不測風雲，每個人都應該謙卑的面對大自然，如果下次再有類似的情形，他必須說：「新北市府的決定，不會改變」。朱立倫12日參加社會局活動時也再度重申，新北市府決定放假是依據氣象局及天氣風險公司給出沿海9個區達停班課標準，新店、烏來山區雨量也達標，所以新北市必須做出放假決定，但台北跟基隆沒有達到這樣的標準，柯市長、林市長有他們的考量。

朱立倫說，新北市府尊重大台北生活圈，但他身為新北市長，不可能讓市民處在風險當中，雖然颱風最後北漂20公里，他也不能賭會按原路線或是南漂20公里，讓新北市民陷入危險當中，只要中央氣象局以及天氣風險公司預測達到標準，新北市就必須停班停課。

朱立倫另外提及前總統馬英九遭北檢起訴，他認為馬前總統沒有拿任何一塊不當的錢，卻遭羅織罪名，他相信很多民眾「不滿心情不言可喻」；媒體探問年底縣市大選及2020年總統大選看法，朱立倫強調先把市政工作做好，沒有考慮任何事情，國民黨唯一的考量只有全力以赴爭取勝選。

(中國時報)

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