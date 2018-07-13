墊付案重審 中市議會黨團互槓

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中國時報
／台中報導

國民黨籍市議員於台中市議會臨時會中，要求實質審查中央補助墊付款25億3200萬元，民進黨團總召李天生12日痛批藍營做法不符內政部解釋，阻擋墊付案是拖住台中進步腳步；國民黨團執行長顏莉敏則反批，在野黨確實監督為民把關，「執政黨在怕什麼呢？」

台中市議會議長林士昌11日在臨時會中裁示，針對市府非中央全額補助墊付案應先暫緩執行，本會期納入實質審查，待議員審查通過始能動支，民進黨團12日表達強烈抗議。

李天生出具由議長簽署同意動支墊付案的公文影本，他強調國民黨採密室協商、唱雙簧手法，利用議事手段，要求金額高達25億的墊付案重審，延宕市政建設，阻擋台中市進步，完全是選舉操作，黨團提出強烈抗議。

張雅旻、賴佳微、陳淑華、張芬郁與江肇國等議員痛批，中央補助墊付案都用在水利、道路和食安等建設，同時正在執行中；目前被迫暫停，國民黨做法十分荒謬，如果出問題誰負責？國民黨的要求和內政部解釋函抵觸，根本無效。

顏莉敏則指出，合理的預算自然就會通過，不合理的預算也應該刪除，具體實現議會「為民把關」的審查權；如果都沒問題，民進黨為何急於扣人帽子，不監督執政者，反而責怪在野黨；在野黨將確實監督，繼續為民眾把關。

(中國時報)

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