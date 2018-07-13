柯P出新招 教室減用垃圾桶

2018年07月13日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲又拋新想法！繼北市市政大樓、各級機關學校內禁用一次性和美耐皿餐具，他12日在「嗡嗡嗡市政體驗營」與學生對談時提出新想法，例如「每班都要垃圾桶嗎」、「廚餘桶一定要每班一桶嗎」、「午餐剩菜可不可以打包帶回家」等，要求教育局找環保局一起討論，從學校開始執行更嚴格的垃圾分類與垃圾、廚餘減量。

隨袋徵收 推廣全國

參與營隊的學生昨問柯文哲，市府祭出環保政策，但市長是否仍有使用塑膠杯水、寶特瓶？柯說，他已經不喝杯水也不買寶特瓶飲料，因為不該一直製造垃圾，拿去焚燒後又增加更多PM2.5和空汙問題，應從源頭減量。他指出，雙北執行垃圾隨袋徵收後，垃圾量明顯減少，但10幾年來其他縣市都沒跟進，建議環保署藉中央的力量推動到各縣市，唯有如此大家才會做到垃圾減量。

柯文哲接著表示，學校是推廣公民教育最好的地方，因為學生長大以後很快就可以改變台灣社會文化；舉例來說，「每班都要垃圾桶嗎？」日本很多公共場所都沒有垃圾桶，要人民帶回家自己分類，所以應該請教育局和環保局思考如何以學校當成範本，做到更嚴格的垃圾分類、垃圾減量。

集中用餐 減少廚餘

根據統計，北市高中以下學校每天製造的廚餘量大約為2至3噸，柯文哲進一步說，營養午餐吃剩的看可不可以打包帶回去，用塑膠袋裝不太好，但可以想其他方式，或者給中低收入戶學生免費帶回去吃；若每個班級都有一桶廚餘桶，量就會很多，若是每一班級到食堂、大的餐廳用餐，不曉得量會不會少一點？

「如果不方便可以讓國家進步，我願意去做！」柯文哲強調，環保是訓練公民意識最好的項目，讓自己的不方便可成就公共利益。

另外，柯文哲也提議，親子館使用需求大，但不應全部蓋新的，而是先統計假日使用需求是不是很多，教育局和社會局再去思考看看，是否可能補貼學校或幼兒園一些錢，鼓勵假日開放給家長使用，這樣會比較節省經費。

(中國時報)