建商銷售期 財政局擬縮至1年

2018年07月13日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市議會去年通過「台北市房屋稅徵收自治條例」修正案，將建商建房稅率降到1.5％，給予3年合理銷售期。不過新法上路1年，列管的4500多戶僅售出3成，北市財政局認為效果不佳，擬修法將期限縮短為1年，預計這會期將送議會審議，不過，有議員質疑房市還沒回溫，僅給1年根本賣不出去。

北市2014年調升非自住房屋稅率，2戶內採2.4％稅率，3戶以上則適用3.6％。不過財政局考量，應給予建商合理的銷售期。去年提出修法，主張給予1年寬限期，稅率降為2％，若1年後未賣出則有囤房疑慮，再以3.6％稅率課徵。

去年7月議會政黨協商，將市府版本的2％降為1.5％，年限也從1年放寬到3年，事後市長柯文哲還抱怨自己被議會「偷襲」。

如今新法上路1年，財政局列管的4577戶新屋僅售出1576戶，比例約3成。財政局長陳志銘認為，這表示延長銷售期效果不佳，並沒有加速去化餘屋，反讓建商留著慢慢賣，因此市府決定再提出修正版本，將合理銷售期從3年改為1年。

陳志銘說，新版內容正在市府簽核，預告1個月後送法規會審議，若通過市政會議，這會期就會送進議會審查，屆時若議員有疑慮，財政局可提供相關數據證明。

對此，議員厲耿桂芳質疑，現在景氣未有明顯回升，建商1年內仍難脫手，新法上路不過1年，政策既然已推出，短時間內不宜變來變去；議員周柏雅則認為，當初修法時房市景氣差，銷售期才從寬認定3年，現在房屋交易量逐步回溫，要再修法縮短銷售期也算合理。

(中國時報)