三伏日泡湯 冬季不氣虛

2018年07月13日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

礁溪以溫泉聞名，鄉公所為打破許多民眾「只適合在寒冷冬天泡溫泉」的迷思，在盛夏與溫泉業者推出「2018夏戀礁溪系列活動」，藉引老祖宗利用大自然節氣，陰陽調和理論的智慧，推薦民眾可配合夏季「三伏日」的時節浸泡溫泉來調養身體，儲備冬季元氣。

今年三伏日為7月17日至8月25日，共計40天，礁溪鄉公所邀請民眾配合三伏日節氣，搭配泡溫泉、三伏貼等方式調理身體，礁溪鄉長林錫忠表示，礁溪溫泉是台灣唯一的平地溫泉，泉質屬弱鹼性的碳酸泉，色清無味，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等多元素，利用三伏天到礁溪泡夏湯，除了可養生，還可享用道地溫泉健康美食。

林錫忠說，多數人習慣在冬季泡溫泉，但夏天因氣溫較高，讓人對泡溫泉畏而怯步，造成礁溪鄉夏、冬兩季泡溫泉的旅遊人口出現極大落差，他期待透過「2018夏戀礁溪系列活動」，改變遊客對夏天泡溫泉的刻板印象，形成夏天泡溫泉的健康新觀念，帶動夏天泡湯新潮流，同時增添礁溪溫泉「健康」、「休閒」、「養生」的豐富內涵。

除了歡迎大家來礁溪泡湯，另搭配「休閒養生健走趣」活動，主辦單位準備1000張泡湯券要送給參與健走民眾，活動現場還有摸彩，提供20個名額免費量測養生評估體驗、養生飲品「三豆湯」免費享用。

主辦單位同時設計礁溪溫泉區美食地圖摺頁、夏戀養生藥帖要免費送給大家，在活動期間店家也推出優惠折價方案，邀請大家相約到礁溪泡溫泉、住宿、買伴手禮、享腳底按摩、嘗美食。相關資訊可至「真愛趣礁溪」臉書粉絲專頁或礁溪鄉觀光旅遊網查詢。

(中國時報)