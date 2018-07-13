統帥建築師緩起訴

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震造成統帥大飯店瞬間倒塌，37歲櫃檯員工周志軒遭樓板壓住受困15小時，被救出時已身亡，花蓮地檢署調查洪姓建築師設計瑕疵造成倒塌，雖獲得周母原諒不願提告，但涉嫌業務過失致死罪，檢方12日給予緩起訴處分。

花檢署針對統帥大飯店設計、施工及日後使用、變更狀況進行清查，發現負責設計與監造的洪姓建築師，低估大樓結構設計的柱斷面尺寸，鋼筋配筋量不足，使該大樓抗震力低於法定要求，造成建物設計強度不足。

主任檢察官楊展庚表示，檢方審酌洪某雖有疏失，不過強震威力仍高於當時法定抗震力，認定天災成份較高，加上洪男已高齡74歲、無犯罪前科，被害人家屬也不願提告，檢察官給予緩起訴1年，洪男須繳公庫50萬元。

另外花蓮強震造成「吾居吾宿」住宅大樓倒塌，住戶質疑6層樓建物遭加蓋3層出租，「頭重腳輕」成為塌陷主因，指控多次檢舉縣府卻不作為。檢方認為違章影響建物倒塌甚微，且縣府該年度只有1000元拆除違建預算，建設處長鄧子榆等3人不起訴。

檢方查出吾居吾宿在1996年完工時，6樓屋頂以上已存在3層突出物的瞭望台，經鑑定違建部分增加鐵窗等裝設，僅約增加全築物總重2.79％，影響比重甚低，雖不起訴處分，但鄭劉兩人另涉竊占、違法復工及偽造文書等罪另行提起公訴。

不過，令檢察官驚訝的是，花蓮縣迄今有3000件以上違建尚待拆除，縣府去年度拆除違建預算僅1000元，鄧子榆向檢方表示，縣府接獲檢舉後，4次查報並發出勒令停工及拆除通知，但苦無經費拆除，並非故意不拆除。

(中國時報)

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