柯文哲支持度 領先丁守中

2018年07月13日 04:11 中國時報 朱真楷 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

依據《美麗島電子報》12日公布最新北市長民調，國民黨北市長參選人丁守中的支持度，已落後柯文哲8.2個百分點，同時，民進黨北市長參選人姚文智的支持度為16％，僅為柯、丁的一半；且經交叉分析，即使主張「台灣獨立」的選民，也有39.7％表態支持柯文哲，挺姚比例僅42.9％。

對於民調拿下第一，柯文哲昨回答，模擬考第一名沒用，要聯考考第一名才有用；丁守中表示，很多民調都有策略性和文宣目的，不必太重視。

《美麗島電子報》公布的北市長民調顯示，目前柯文哲支持度為38.7％、丁守中為30.5％、姚文智為16.4％。若與電子報在5月份所做的民調比較，柯領先丁的差距，已從5月份的2.1個百分點擴大到目前的8.2個百分點。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，若以「政治立場」交叉分析，會發現「泛藍」選民雖有68.9％支持丁守中，但仍有26.7％支持柯文哲。在「泛綠」選民部分，跑票情況更是嚴重，僅有45.9％支持姚文智，有44.0％支持柯。若以「北市選民統獨立場」交叉分析，即使支持「台獨」選民，僅42.9％支持姚，同時有39.7％、將近4成支持柯，顯示民進黨雖一再質疑柯P「台灣價值」有問題，但不少獨派支持者顯然並不這麼認為。

該民調在2018年7月8日至7月9日進行，成功訪問1082人，在信賴水準95％的情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中國時報)