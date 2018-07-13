選舉擺中間 民生放兩邊

2018年07月13日 04:10 中國時報 包正豪

行政院長賴清德12日宣布內閣改組，多達9名首長異動，雖然賴揆說這仍是一個解決問題的「做實事內閣」，但近期除了教育部長懸缺需補實外，其他各部會似乎沒有急著需要調整的理由，因此多數人仍偏向認定這是一個因應年底選戰的「戰鬥內閣」。

從2000年以來，無論哪個政黨執政，內閣人事就處於高度不穩定狀態，彷彿走馬燈般地更換，連帶使得政策不連續和不穩定。所以從2000年以來，我們就再也沒看到有遠見而可以延續推動的政策，取而代之的都是短線炒作，政府追求的是「立竿見影」，忽略政策大多是需要醞釀發酵才能見到初步成果的。

更糟糕的是，因為急於見到「成效」，所以對於外界批評的忍受度很低，若主政者的抗壓性稍弱，往往就會陷入父子騎驢的困境，然後解決方式就是「換人」。這其實反映出的是，到底國家要走向什麼方向並不在執政者的考慮當中。執政者唯一能看到的是：選舉。所有的一切都要為選舉讓路。

所以分析內閣人事還滿簡單的，別去聽什麼「階段性任務達成」的理由，如果要深究所謂的「階段性任務」，你會發現沒人能說出來到底任務是什麼？到底分成幾個階段？至於賴清德的「執行說」，就更經不起檢驗了。試想如果這些被換掉的內閣首長，真的是政策擘畫者，顯然他們應是最熟悉政策內涵的人，那讓他們去執行不是理所當然的嗎？何必還要另外找一批人來「執行」，其理甚明。

所以這回內閣改組還是從選舉角度出發的，從中央政府如何在2018地方選舉中發揮助攻功能的觀點來看，這也正是為何先前傳出高層因為「政治敏感度」而一度屬意管碧玲接任教育部長。

這回內閣改組的焦點應該是教育部長。最早浮出檯面的管碧玲，真是成也選舉，敗也選舉。原本高雄立委選區重畫，教長一職可成為疏洪道，避免民進黨內立委選舉競爭過度激烈，但讓管碧玲去當教長，卻可能因為社會形象不佳，反而傷到整體選情，所得者少，而所失者多，管碧玲再如何積極，也得在選舉考量下讓路。

同樣地，這回內閣異動，有幾個專捅樓子的，譬如活在平行世界的賀陳旦，趁現在換掉，至少短時間內不會再因為交通問題被罵，避免被攻擊。邱太三堅持不執行死刑，民怨歸咎政府高層，所以找個能配合出來簽死刑執行令的，至少止血。

這些都是防守，攻擊部分則是以「最佳政府公關」徐國勇為代表。可以想見，未來半年內政部的經費運用和政策導向將全力替民進黨選情服務。

但最大亮點是新的行政院發言人Kolas，此人雖為「法定」原住民，但所捍衛的是黨派利益而非原住民權益，行事風格又和徐國勇如出一轍，反正有理無理，先強辯再說，自然因為「高度政治敏感」而出線，附帶利益是可以向原住民族示好。畢竟除了原民會外，其他政府機構鮮有原住民高官，能找到像這樣把黨派利益置於民族利益之上的「法定原住民」，真是神來一筆的好棋。

此番內閣改組，是有攻有守的選舉布局，其實還滿佩服民進黨的，真的是渾然天成，毫無違和感。至於賴清德的「執行說」，聽聽就算了，認真的話，你就輸了。

（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)