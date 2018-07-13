拚「教育正確」吧，葉部長

友善列印
中國時報
張瑞雄

賴院長宣布內閣改組，其中已經空缺多時的教育部長由原內政部長葉俊榮轉任，原來風傳已久的立委管碧玲確定出局。葉俊榮算是教長的黑馬，但是在內閣裡搬風轉檯，可見應驗了偏綠學者陳芳明所言「凸顯蔡政府嚴重缺乏人才。」

雖然立委柯志恩已勸葉俊榮勿淌「滾」水（已非「混水」而已），以免被燙得遍體鱗傷，賠上自己的學術聲譽。但國家教育總是要有人領航，所以還是要先讚佩葉部長的勇氣和赴湯蹈火的精神。

教育部長最怕就是「政治正確」而「教育不正確」，觀察葉部長過去的言行，例如曾說過「沖之鳥」是「礁」不是「島」；配合不當黨產委員會追殺婦聯會時，悍然撤換主委與副主委的行為，顯然葉部長還是很配合民進黨的「友日」和清查黨產的黨意，一旦擔任教長，難免令人擔心又是吳茂昆第二。

攤開葉部長在教育界的行政經歷，只有在1997到1999年擔任過台大法學院副院長及教務分處主任，其他職位都是在政府相關單位，例如研考會主委、政務委員和內政部長等，勉強可和高等教育扯上關係，其他幼教、國教和技職教育恐怕就很陌生了。所以希望葉部長在不懂的領域尊重專業，不要再橫柴入灶，以外行領導內行。

葉部長上任首先就會面臨台大校長「拔管案」如何處理的問題，目前看來，蔡總統和賴院長還沒有要鬆手的意思，所以預料葉部長應只會以不變應萬變，讓拔管案走完訴願和接著的行政訴訟程序，反正到時若有結果他可能也已經下台了。

至於台大長期沒有正式校長，社會和輿論的觀瞻可能就不再是他的考慮範圍了。不過，葉部長既身為台大教授，又是法學專家，我們還是期待他能為台大的前途多著想。

兩岸教育關係也是葉部長在立法院要面對的問題，由於自己曾去過中國大陸短期教學，他上任後對於官員和教授赴陸交流和講課，如何避免因拔管案所導致的雙重標準，但同時又要迎合執政黨拒陸的心態，將是新教長的一大挑戰。

賴院長說葉俊榮接教育部長的原因有三，第一是學術地位，第二是耐心，第三是理想與創新。前兩項當然很好，但第三個理想與創新就要根基於可行性和持續性，千萬不要把台灣的教育和成千上萬的學子再拿來當白老鼠。過去從民國83年開始的教育改革造成現在台灣教育的慘狀，葉部長千萬不可好大喜功，再讓台灣的教育萬劫不復。

葉部長在內政部時為了讓民眾更了解政策，推出「阿榮講堂」影片，說明內政部的政策。未來教育政策更是人人關心，期許葉部長持續秉持「阿榮講堂」的精神，政策充分溝通，有問題不恥下問，不要意氣用事，那麼台灣的教育才有前途。

（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)

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