新法務部長要能安人心

2018年07月13日 04:10 中國時報 王如玄

內閣再度改組，法務部長將由曾是法務部檢察行政系統出身、現任調查局長的蔡清祥接任。同樣是檢察體系實務出身的檢察官接任法務部長，各界擔心其思維會不會仍舊停留在既有的檢察官包袱，而無法大刀闊斧進行法政改革；另一方面，面對社會事件能否及時回應社會期待而沒有雙重標準，更值得關注。

從安定社會的角度來看，近期分屍、情殺、凶殺事件不斷，人民恐懼不安，也喚起社會大眾對於政府建構社會安全網的重視，法務部難以置身事外。雖然死刑存廢或該不該執行是一個重大爭議，然而身為執法機關的法務部卻沒有可以迴避閃躲的空間，若其立場始終搖擺不定，會讓社會一直處於紛亂不安的狀態。新部長必須要有具體而明確的態度及作為，向社會講清楚，並應有配套措施。

另外，面對重大刑事案件，除了依法論法談刑度以外，對於犯罪者的後續矯正治療，也是須重新檢討的議題。小燈泡事件讓社會大眾看到司法系統對精神病患犯罪後的處遇，沒有能力處理。未來法務部必須投入足夠的國家資源和衛福部合作，認真面對問題，並建構起社會安全網，有效維護民眾生命安全。

從社會期待的伸張正義來看，最大的挑戰即是檢察中立問題。尤其面對政治案件，有無嚴謹遵守偵查程序要求、有無因為政黨不同而有不同的起訴標準，這些一直以來都為民眾所詬病，未來也勢必要接受社會的嚴格檢驗。維持檢察官辦案的獨立性，避免他們辦案受到太多政治干擾，法務部長應審慎思考如何落實檢察官體系的內部改革，同時讓檢察人事更加透明、公開，讓司法公信力可以重新獲得社會的信任。尤其隨著年底選舉腳步接近，選舉查賄工作將是一個重點。

犯罪被害人保護服務工作也應予以深耕。國家掌握法政資源，如何走出行政機關的象牙塔，結合更多民間資源，有效建構犯罪被害人保護網絡，弭平被害人受到的傷害和社會對他們的虧欠，則是在冷冰冰的法律之外必須要做的有溫度的改革。

法務部還有非常多等待突破及改革的議題，且和人民生活息息相關。像是許多家長會關心的校園毒品問題。毒品防制絕對不是幾場表揚防制大使大會就可以解決的，社會期待的是一個有完整的毒品防制及復歸社會政策，法務部責無旁貸，更要串連衛福部及教育部等資源，再加把勁才行。

雖然法務部常常要面對的是一件件的個案，但法政改革往往來自個案，甚至走在個案發生之前。因此，如何從政策面改變思維、確實落實必要的改革，這是法務部長的挑戰。

（作者為華夏社會公益協會理事長）

(中國時報)