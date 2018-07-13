2018年07月13日 04:10 中國時報 黃丙喜

中颱瑪莉亞沒帶給台灣多大災害，倒是放不放颱風假把北北基市長們重重地打了一大板。每次颱風放不放假對各縣市首長都是一大頭痛事，賭對了，立刻被封為神；賭錯了，馬上被罵翻。其實，放不放颱風假的關鍵不在於氣象預報準不準，也不是有沒有達到放假標準，而在決定本身有沒有據以判定的效用和價值。

颱風假是涉及社會大眾利益的公共決策，而公共決策是對全社會的價值作權威性的分配。為什麼價值才是決策的關鍵？因為颱風假決策之難為經常出在認定模糊的灰色地帶。縣市首長普遍的決策盲點在於太多討好選民的算計，太少的經濟、社會或人權價值的考量。

絕大部分民眾當然喜歡放颱風假，但還是有相當多的人認為勤勞的價值很重要，所以，地方首長如果只順著選票的考量走，遇到「相對模糊」的灰色地帶，若不是用價值來做決策基礎，天氣的拿捏萬一失準就很難說服大眾，動輒得咎。

風險決策有公認的價值方程式，衡量的參數為「期望效用」，由風險的發生機率乘以造成的衝擊，機率是百分比，可用氣象或天候的科學數字為依據，相對容易；難的是價值參數，至少包括：所有民眾上班上課或不上班不上課相關的人身安全、財產安全、勤勉價值、勞動價值、休閒價值、交通成本、時間成本和機會成本等。如果它總體估算的收益和損失的期望效用，正負加總的結果為正值，那麼基本上可以偏向裁定不放颱風假；如果是負，那麼可以偏向考量放颱風假。

為什麼說是「基本上偏向」，因為決策的判定涉及最為核心的效用點，也就是說在決定颱風是否上班的「期望效用」時，地方首長如果把勤勉和勞動的價值參數拉高，他決定颱風天應上班的比例就會增高；反之，如果把人身和財產安全的比重拉高，他決定颱風天放假的機率就會增加。

說穿了，價值判定的關鍵也在於站在什麼立場做出選擇。地方首長有他的政治考量沒有關係，重點是他要講明白他考量的價值參數及優先順序。

例如台北市柯市長可能認為，勤勉工作和經濟成長的價值重要，所以決定11日不放颱風假，而新北市朱市長則認定人身安全和休閒價值的重要，決定放颱風假，兩者對社會都有正面的價值效用。

總之，放不放颱風假有它的風險智商，不能把它一味推給氣象預報準不準，也不能一切只想赤裸裸地討好選民。選民的爽度是價格的交易，能載舟也能覆舟，且很容易陷入非黑即白的兩難困境。期望效用是價值和理念的交換，經得起天候的考驗，也才能激發共識、感動民心。地方首長們下回碰到颱風，不能再亂成一團，拿不出好對策了。

（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)