法務部長沒有不執行死刑的空間

2018年07月13日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨傾向廢除死刑，普遍民意卻支持死刑，姑不論應否廢死，在死刑廢除前，法官依法判處死刑；法務部長依法執行死刑終審判決，應該沒有爭議。但最近幾年，掌控審判權的法官、執行確定死刑的法務部長卻往往自外於法律，讓個人理念凌駕於刑律之上。

民主法治國家，沒有任何人可以自外於法律，總統、庶民都不可以，作奸犯科奪人生命財產的不法之徒不可以，判人生死的法官也不可以，掌控死刑執行權的法務部長，更不可以。我們尊重法官、法務部長的廢死理念，但有廢死理念的人不適合擔任法官，更不能坐上法務部長的位子。

很多人有一種錯認，覺得台灣社會存有很大的死刑爭議。事實並非如此。多年來，儘管媒體經常出現廢除死刑的主張，也有一些政治人物與民意代表附和，還有政黨納為「進步價值」，但直到今天，支持死刑的民意仍然超過8成。是否廢死，還不能算是社會重大爭議。

主張廢死的人或團體，總是搬出台灣於2009年批准的《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》兩國際人權公約，製造一種錯誤的印象，讓民眾誤以為廢除死刑是全世界的民主潮流，先進民主國家都已經廢除死刑，台灣若不廢除死刑，將自外於世界，違逆民主思潮，但這不是事實。

美國是我們長期來視為民主典範的國家，日本也是許多台灣人欽羨的國度。到今天，美國大多數的州仍維持死刑制度，每年都至少執行數十名死囚的死刑。前幾天，日本一口氣把奧姆真主黨7名死囚全部執行死刑。

美國維持死刑制度的州，州長應該也有不能奪人生命的宗教信仰；日本歷任法務部長也會有自己的信仰和理念，在簽署死刑執行令時，即使面對反對死刑民眾的抗爭，美國州長們仍堅持簽准執行，日本的法務部長也坦然接受職務的責任。簡單說，他們都把國家法律置於個人理念之上。

無論是什麼理念，都不能凌駕法律。就像通姦應該除罪化，或者把吸食大麻合法化的主張一樣，在現行法律沒有修改前，當法官的，即使有這些主張或理念，在審判這類案件時，仍應判處通姦者、吸食大麻者有罪。法務部長也不能指示他所屬的檢察署，不執行這類案件的確定判決。

在台灣，死刑最大的爭議就在法院，不少法官基於個人的理念或其他理由，不願意在審判案件時寫下死刑判決。即便是他們面對的被告，犯行如何惡劣，手法如何凶殘，泯滅人性。他們都想盡辦法，找遍可以找的理由，就是不願判處被告死刑。

於是乎，社會都期待應予判死才能維護社會正義的人犯，法官能以「被告僅小學畢業程度，社會認知不足」的理由，讓他免死。法官也能因為被告臨訟時，在法庭掉幾滴眼淚，就改依有期或無期徒刑論罪。無論被告犯行如何惡劣，如何泯滅人性，法官也能以「曾經捐過血，做過公益」為由，讓他逃過極刑。

然而，台灣更大的問題是，那些極少數被認為泯滅天良，實在無法教化，不容再回到社會為害人群的被告，好不容易經由三級三審制的裁判，處以死刑確定之後，掌控死刑執行令大權的法務部長，卻不願依法簽署執行令，讓台灣實質成為廢死或沒有死刑的國家。

從死刑或廢死的場域上看，法務部長已成了法律的霸主，是司法的封建皇帝，最高法院的終審死刑判決極具尊崇地位，看在法務部長眼裡，說好聽，不過是一張參考用的文書。說實在的，是一張寫了「上訴駁回」4個字的廢紙。至於人民對司法正義的期待，法務部長看不在眼裡。

我們不願以「恐龍」批評將個人理念置於法律之上，迴避適用死刑的法官，及不願簽署死刑執行令的法務部長。但我們從社會對正義的期待出發，他們如此地尸位素餐，已經嚴重傷害了人民對司法的期待與情感。

實現社會正義、遏阻殺人事件一再發生、提供善良民眾安全感的環境是國家重要責任。請把反死理念置於法律之上的法官們即刻辭職，去擔任其他工作；反對執行死刑的邱太三部長即將去職，內定接任的蔡清祥如果支持反死，大可拒絕新職。不在法官與法務部長職位，他們投入廢除死刑，實現個人理念，國人都會表示尊重與敬意。

(中國時報)