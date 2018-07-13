2018年07月13日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長賴清德12日宣布內閣改組，強調做「實事」的他，推出「死侍」級的新內閣。

死侍是漫威電影裡的人物，英文名字是dead pool，原意是一種賭博遊戲，玩法是一群玩家聚在一起，賭在某一段時間裡，哪個名人會先死，猜中的人就可以得到獎金（即pool，一堆錢）。中文翻譯成死侍的這位「反英雄」人物，是個心境極不穩定的幹話王，複雜難解。

但是賴揆隆重介紹的新內閣倒沒有那麼難懂。綜觀這批新閣員有3種特質：一是政治性格特強。為了執政黨的利益，讓老百姓兩肋插刀亦在所不惜，一路辛辣、勇敢往前衝，因此受到層峰的賞識。

二是擋子彈的男人。為了保全長官不計榮辱，最後當然就得到了關愛的眼神。

三是小英正規軍。與前2種相較，第3類的新閣員，明顯是受到蔡英文總統的有意栽培，在顏色正確之外，較強的專業性也令他們爭議性不高，低調的形象顯得較為清新，此番再上一層樓，可望在個人仕途上建立更穩的發展基礎。

很多人評論這波內閣改組是所謂的選舉內閣，意思是要加入年底打選戰的行列。但老實說，高層目標與策略不變，再強的內閣不可能拉升探底的支持率，因為人民看的是經濟有沒有提升、生活有沒有改善，如果做不到，換上再多驍勇善戰的死侍也沒用。

執政不佳是大戰略出了問題，賴揆卻寄望用換閣員這種戰術層級的辦法來解決，當然沒用。套句《死侍》的經典台詞：「當你的生活變成一堆屎的時候，通常都是因為你當時做的傻逼決定。」這是新內閣最佳警語。

(中國時報)