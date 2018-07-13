2018年07月13日 04:10 中國時報 王銘義

中共總書記習近平13日將會見連戰，並就當前對台政策發表重要談話，這將是中共十九大之後，習近平首度針對台海兩岸最新形勢做出政策闡述，在中美貿易戰升溫、兩岸政治對抗加劇的關鍵時刻，習近平將透過連戰的二次和平之旅，釋出哪些政策訊號，備受各方矚目。

中共涉台部門曾評估「當前台海形勢更加複雜嚴峻，對台工作面臨風險挑戰」，與民進黨首次執政不同的是，當年陳水扁是中美共同管控的「麻煩製造者」，如今，對北京而言，川普與蔡英文都變成不可控的變數，期待台灣島內重建一股新興的反獨促統力量，更形迫切。

2005年，連戰歷史性的和平之旅，達成兩岸和平發展五項願景，為2008年國民黨再執政奠定有利基礎。但對「終止敵對狀態，達成和平協議」的關鍵願景，馬英九執政8年，瞻前顧後，並未取得進展。太陽花學運興起，不僅經貿合作架構破局，和平協議更是遙遙無期。

2008年4月29日，馬英九就職前夕，胡錦濤邀約連戰再會北京，晚宴結束，兩人漫步釣魚台皇家園林，胡對連說：「3年前，我們排除萬難達成五項願景，如今兩岸關係呈現和平發展新形勢，你我都有責任共同推動，這不是為了我們個人，而是為了我們兩岸後代子孫！」

在兩岸政治僵局陷入緊繃的關鍵時刻，連戰的二次和平之旅，其實也提供給蔡英文政府一個戰略反思的機會：兩岸究竟要選擇對立、衝突，還是選擇和解、合作？兩岸和平發展五項共同願景，既可作為國民黨執政的有利基礎，對蔡英文尋求化解兩岸僵局也是重要切入點。

嚴格來看，北京對蔡英文「未完成的答卷」並未收回，兩岸當局的溝通管道雖暫時關閉，但沒有上鎖。當前化解僵局的步驟，首在蔡英文有沒有智慧找到開啟溝通之門的鑰匙，關鍵是：蔡英文政府願不願意「髮夾彎」，或在華府制約、獨派包圍下，還能不能「髮夾彎」。

蔡英文執政兩年來，大陸對台政策基調已相對清晰，即「軟的更軟，對台灣同胞；硬的還會更硬，是針對台獨」。在「九合一」大選與台美關係升級，內外形勢交織影響下，為整合泛綠選票，鞏固執政地位，蔡英文勢必走向兩岸對抗老路，甚而加速台灣問題攤牌的進程。

當年在太陽花學運50天後，習近平在會見宋楚瑜時曾強調：和平方針政策不會改變、互利共贏舉措不會放棄、團結台胞熱情不會減弱、反獨堅強意志不會動搖。大陸對台灣選舉進程出現的政黨輪替、藍綠相互折騰的內耗已視為新常態，只要不逾越紅線，持續靜觀其變。

北京對解決台灣問題有戰略布局，並沒有具體「時間表」。習近平近年在會見台灣訪客時，對解決兩岸政治分歧就曾表達「總不能一代傳一代」的憂慮，但他也強調，「世界上的很多問題，解決起來都不可能畢其功於一役」。關鍵還是在兩岸當局如何開啟政治談判。

連戰當年在北大演講曾引述雷根的話：「假如我們不做，誰來做？現在不做，什麼時候做？」基於對兩岸和平的使命感，連戰敢於承受批判，終能開啟和平新局。在兩岸敏感較量的關鍵時刻，連戰的二次和平之旅或能對兩岸終止敵對狀態，達成和平協議，捍衛兩岸永續和平發展等課題，再次發揮歷史性的啟示作用。

(中國時報)