這政府從地表消失了嗎

2018年07月13日 04:10 中國時報 尹啟銘

美國川普政府自執政以來就對中國大陸，甚至全球發動一波又一波的貿易戰，最近一次於本月6日起對大陸340億美元進口貨品加徵25%關稅，陸方立即還以顏色，對相同規模的美國商品加徵關稅。現美國政府又於10日宣布，將向大陸2000億美元輸美貨品加徵10%關稅，勢必引發更大一波的衝擊。山雨欲來風滿樓，全球股市立即下挫，各國無不繃緊神經因應，只有我們的政府自始強調「影響不大」，不知是青瞑牛不怕中槍，或是藉此掩飾自己的無能，只能坐以待斃。

美、中兩大經濟體的貿易總額占全球約24%，一個是全球第一大經濟體，另一個居第二，兩者合計占全球經濟總量40%，打起貿易戰來全球都受到影響，怎可說是對台灣影響不大！

2008年美國金融危機引發全球經濟海嘯，在東亞經濟體中台灣受創最重，隔年出口萎縮20%，經濟負成長1.6%，主因是台、美經濟關聯性最高。而今不計香港，大陸占台灣出口的28%，但對台灣出口成長的貢獻率則高達40%；此外，台商更是大陸出口美、歐前十大主要廠商，兩岸貿易關係極為密切。台灣經濟發展主要倚賴出口，美中貿易戰不斷升溫加劇，卻看不到政府拿出具體因應方案，只會粉飾太平，直叫人以為台灣已成無政府狀態。

國際貨幣基金（IMF）曾對2012～2015年全球貿易下挫進行研究，發現主因包括消費及投資需求減少、各國貿易保護政策增加、全球價值鏈擴張趨勢減緩等。美國發動貿易戰將促使跨國企業改變全球布局，將生產據點移往市場所在地或未受貿易戰波及地區，例如哈雷機車為躲避歐盟高關稅而擬將生產據點移往海外，進一步縮小全球價值鏈規模、墊高成本，衝擊全球經濟成長。

為因應美國掀起的貿易戰，跨國企業正汲汲於尋找替代市場與供應來源，雙邊和多邊自由貿易協定（FTA）提供免關稅及貿易便捷化等措施，對國際貿易和企業投資扮演了關鍵角色。

蔡政府執政後砸下大筆預算全力推動新南向政策，在一陣敲鑼打鼓助威之下，去年我對新南向18國出口成長13.4%，與我整體出口成長13.5%不相上下；但至今年1～4月，台灣出口成長10.5%，對新南向國家出口成長掉剩4.8%，顯示後繼乏力。至於進口，去年自新南向18國進口成長18.8%，其中煤炭、石油氣等汙染性貨品卻大幅成長41%；今年前4個月自該等國家進口成長3.1%，上述汙染性貨品進口成長仍達12.7%。

從新南向政策執行結果可知，出口方面缺了FTA的加持，蔡政府即使花了再多的錢，也是一事無成；而從進口的成果更可知道：政策完全錯誤，讓台灣未蒙其利反受其害。

美中及全球貿易戰未來還有長遠的路要走，最蠢的國家就是迫不及待選邊抱大腿，台灣已走錯了第一步，一廂情願地配合美國，卻未得到美國對等回報。接下來全球貿易戰將進入白熱化，請政府拿出具體方案告訴產業界何去何從。（作者為中華大學講座教授、前經濟部長）

(中國時報)