兩岸同心 消弭川普風暴

2018年07月13日 04:10 中國時報 曾復生

美國對中國的貿易戰再加碼，歐美和亞洲股市聞訊重挫，憂心兩隻大象持續角力全球將遭殃。當前美國瀰漫「中國威脅論」的氛圍，認為中國已經是美國最大競爭對手。川普政府有意打「台灣牌」，在美中台關係頻生波瀾之際，國民黨前主席連戰12日率團前往大陸訪問，預計13日舉行「連習會」；陸委會主委陳明通則將於16日訪美，拜會美方官員和智庫，兩者能帶回什麼成果，值得關注。

蔡英文政府全面執政後，兩岸關係產生變化，美國處理「台灣問題」已陷入兩難，雙重嚇阻模糊戰略更是捉襟見肘。同時，美國支持台灣民主，但不支持台灣獨立的政策，正遭受「喜樂島聯盟」的台獨勢力強烈挑戰。此外，美、中軍力對比亦出現明顯消長，美軍面對共軍在西太平洋主場的優勢，難有絕對勝算，美國頂多只能鼓勵台灣多買美製武器，或要求台灣多交「保護費」。

「中國崛起」對台灣是機會也是挑戰，完全看台灣如何應對。台灣需要兩岸和平以促進經濟發展，也需要維持台美經濟安全互惠關係。台灣如何發揮「和中、友美」的平衡策略智慧，應對美、中在印太地區戰略競逐加劇的新格局，達到「機會極大化、威脅極小化」目標，正嚴肅考驗蔡政府的智慧。

近來民調顯示，台灣人民對大陸國家主席習近平的好感度已超過蔡英文總統，顯示兩岸關係正出現結構性的變化，也為兩岸融合發展注入新元素。當美國面對「中國崛起」的焦慮，正轉化為經貿與科技遏制戰略，並企圖打出「台灣牌」狠招之際，兩岸當局更應冷靜以對，並同心探討化解之道。台北不能上華府的當，北京則除了對華府見招拆招，也應對台北展現善意。台海兩岸若能邁入和解新局，川普打「台灣牌」的如意算盤勢必落空。

蔡英文在此關鍵時刻，派出陸委會主委赴美國溝通，應該向川普政府表達「和中友美，維持現狀」的立場，以利台灣趨吉避凶。習近平則可透過「連習會」，向台灣民眾展現具體善意措施，為兩岸和解制度化鋪路，讓川普圖謀打「台灣牌」的風暴盡快消弭於無形。（作者為國家政策研究基金會顧問、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)