2018年07月13日 04:10 中國時報 白德華

月前閉幕的第10屆海峽論壇，推出不少有別於過去的兩岸交流措施，如首創網路報名「首來族」，邀300台胞赴閩參訪；廈門舉辦人才對接會，首推有薪可拿的台生暑期實習計畫，吸引360名台灣專才及學生參與，熱烈程度不可同日而語。年初大陸推「惠台31條」後，兩岸民間交流發酵程度超乎想像。

大陸年初推出「惠台31條」後，政策上跳開民進黨政府，直接訴求台灣民眾，與民眾對話，乃至形成「政府冷、民間熱」走向，且日益成為兩岸結構性發展趨勢。

廈門在海峽論壇提出給薪制台生暑期實習計畫，便是一例，該項活動主要針對兩類人：台灣專才和台生。這是北京提出「惠台31條」後，廈門相對提出「60條」政策的一環，總計190家用人單位提供近2000個職位，其中包括上千個實習見習職位。

台灣專才部分，各省市條件不一，廈門不見得比他省優渥，但薪資普遍已比台灣高。如翔業集團副總及運營總監，開出月薪3至5萬人民幣（14～23萬台幣），廈門工學院教師年薪45萬人民幣（約210萬台幣），而一般企業如星級飯店主管，月薪也普遍超過1萬元人民幣。

至於給薪實習生，據參與的台生表示，月拿約2000人民幣的補貼，另再補貼500人民幣房租。台生說，年輕化趨勢相當明顯。就他所知，有台灣大一新生打電話或發簡歷給廈門相關單位應聘。國台辦發言人馬曉光先前說，北京實施的「第三屆台灣青年暑期實習計畫」，今年已吸引550位台生參與，在大陸強力推進「惠台」與「融合」後，看來已形成兩岸交流又一新指標。

大陸今年「兩會」時首次突出「融合發展」概念，海峽論壇前，海滄為新一批35名台青出任「社區主任助理」舉行上崗儀式。不久前，廈門「易卡通」開始網上受理台灣65歲以上老人辦理「敬老卡」，戶籍在台者同樣可辦理。福建一地如此，他省未必不會仿效。

社區主任助理類似過去的「居委會」，但過去由大媽組成的居委會被稱「小腳通緝隊」，職能不彰、格局不大，功能已式微。2014年8月海滄民政局和台大城鄉發展基金會首度合作展開社區營造專案，首位主任助理就是當時留下的社區規畫師李佩珍，留下來既為營造當地社區，也散播台灣社區治理理念的種籽。如今，台灣人在海滄任社區主任助理已43位，如此融合發展，難料未來不遍地開花。

從通商、通郵、通航，到通婚、通升學、通就業，大陸各省一旦積極靈活運用惠台思維，兩岸深度融合既是大勢所趨，也將指日可待。

(中國時報)