2018年07月13日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

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這一波內閣改組，故宮院長由前任文建會主委、人類學者陳其南接任，有趣的是，陳其南正是前任院長林正儀的老師，陳其南擔任文建會主委時，林正儀更擔任主任祕書，對比日前故宮南院BOT案解約的困境，宛如上演一場師父救徒弟的戲碼。

前院長林正儀的老師

對於陳其南上任，前任宜蘭縣文化局長林秋芳表示，陳其南學養豐富，對文化有自己的詮釋，上任故宮令人期待；前總統府國策顧問黃光男則表示，故宮不只是博物館，更是國家文化的傳承，「陳其南擔任過文建會主委，應該很理解這一點。」黃光男認為，以陳其南的學術背景，一定可以協助故宮，「只要他政治歸政治，文化歸文化。」

陳其南今年70歲，學者出身，台師大地理系畢業，後就讀台大人類學碩士，出國就讀美國耶魯大學文化人類學博士返國。曾經擔任文化部前身文建會主委、總統府國策顧問、國家文化藝術基金會董事長、行政院政務委員等職。

積極推動社區總體營造

陳其南是陳水扁總統任期內的文建會主委，上任後積極推動文化公民權、公民美學、社區總體營造等理念，並落實本土文化薪傳的相關計畫，成立包括文化資產總管理處、國立台灣博物館、台灣傳統藝術總處、台灣文學館等單位，進而掀起一波「認識台灣」的浪潮。

但陳其南也因2005年推動社區總體營造計畫時，補助《民眾日報》600萬元開闢文化藝術專版，卻被查出報社實際只拿到百分之五，其餘570萬元公款流入私人口袋遭搜索，纏訟多年，最後因罪證不足沒有被起訴。

(中國時報)