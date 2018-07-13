于和偉瘋足球 放話大賽不接客

2018年07月13日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

于和偉常利用時間看足球賽，心情也跟著賽事起伏不定。（取材自微博）

世足冠軍賽倒數計時，《軍師聯盟2虎嘯龍吟》演員也跟風，包括吳秀波、于和偉、肖順堯都成了足球迷，吳秀波在世足賽一開幕就被發現飛到俄羅斯，工作人員在微博上傳他優閒坐街頭喝咖啡、餵鴿子照片；當時吳秀波難以抉擇支持哪一隊：「我沒法做判斷，工作人員告訴我英國、法國都有冠軍相。」不過如今英國只能搶季軍了。

戲裡飾演「曹操」的于和偉也為球瘋狂，他夜裡收工後常在車上用手機看轉播，在微博分享：「世界盃就是有人歡喜有人憂，這一刻我也總會心情激蕩，淚溼眼眶」、「不想幹了！想看球！以後國際足球賽事期間堅持不接客！不不不是…堅決不接戲」，字裡行間流露于氏幽默。

諸葛亮祭攻心計

世足賽比腳力也比攻守策略，和《軍師2》一樣都有知己知彼、攻心謀略的元素，尤其司馬懿和諸葛亮鬥智鬥勇，隨著劇情，諜對諜也走到劇情最高峰。諸葛亮為逼戰使出「攻心計」，送給司馬懿一襲女裙，以為司馬懿會經不起羞辱而出兵，將士也都群起激憤，唯獨司馬懿老神在在。

劇中司馬懿刻意穿上女裝在岸邊向諸葛亮展示，連同士兵一起吟誦《出師表》，果然讓諸葛亮當場吐血昏厥，被司馬懿狠狠將一軍。深愛司馬懿一角的吳秀波，對挑選角色自有定見，「有的時候我選的不是劇本，而是一個不錯的定位，有的時候是合作夥伴、有的時候是氣場。」話語中展現哲理。中視每周一至五晚間8點播出《軍師聯盟2虎嘯龍吟》。

(中國時報)