郭雪芙南法拍寫真險墜崖

2018年07月13日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

郭雪芙遠赴南法亞維農的懸崖取景，畫面壯觀。

郭雪芙在寫真書中大開尺度，露出一大片光滑美背。

郭雪芙26日將推出首本寫真書《蛻變Reborn》，為此砸250萬元遠赴法國取景，照片性感唯美，其中一張她在南法亞維農的懸崖拍攝，有懼高症的她本來已經皮皮挫，攝影師還請她坐在椅背上，她重心不穩往後倒，險些連人帶椅墜落懸崖，她直呼還好自己反應快，穩住重心，否則就要魂斷異鄉，她餘悸猶存說：「真的差點就要掰掰了！」

郭雪芙這次拍攝寫真書突破過往尺度，身穿黑色洋裝大秀光滑美背，她坦言原本看到服裝時，心裡有點不願意，但最後仍敬業上陣，這也是她個人目前為止最大的穿著尺度。她透露平常穿著頂多露腿，自嘲：「因為我覺得我的背有點虎背熊腰。」她難得讓美背全都露，表示沒有特別的保養祕訣，頂多搽緊實霜，還洩露自己的敏感部位是腳趾縫，不喜歡被別人碰到。

她在書中一連換了15套造型，還嘗試久違的長髮造型，被問此行是否有豔遇？她笑說，每次都是和一群工作人員行動，難有落單機會，但曾和穿著老虎裝、畫老虎臉的當地小朋友邂逅，讓她心花怒放。

不排除領養小孩

剛滿30歲的她，自曝很喜歡小孩，想要33歲再生，不過她又計畫35歲要出國遊學，人生規畫很滿。她過去曾陪表妹進產房，還擔任攝影師，親眼見證生產過程，「生小孩當下看了很感動，但後來幫忙剪臍帶就是覺得QQ的，很難剪。」此事也讓她有點被嚇到，深怕生小孩會痛，因此不排除領養小孩，「而且年紀越來越大，感覺自己生滿辛苦的。」

武打戲比想像難

她表示自己很喜歡照顧嬰兒，但是體力不好，因此面對活動力強的小孩比較吃不消，現在偶爾幫忙親友教訓小孩，像是罰站，或是不准他們玩遊戲等，也說未來當媽媽一定會嚴格管教。

郭雪芙工作邀約不斷，接下來將續約主持《火星情報局》第4季和拍戲，首先曝光的就是大陸古裝劇《媚者無疆》，讓她一口氣圓了拍古裝劇跟演殺手的心願，不過她坦言武打戲比想像中難，手還被打到，幸好沒有受傷。8月18日她將在板橋大遠百1樓米蘭廣場舉辦簽書會。

(中國時報)