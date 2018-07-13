方泂鑌用歌聲為父圓夢

2018年07月13日 04:11 中國時報 尤嬿妮 、林書妤（師範大學實習生） 報導、林書妤（師範大學實習生）

方泂鑌（阿鑌）12日於「第四屆台大流行音樂歌唱營」分享創作經驗，透露小時候接觸音樂全因父親影響，「爸爸本來很想當歌手，但因為爺爺反對而作罷。」阿鑌19歲出道，不善言詞的方爸以行動表達對兒子的支持，「爸爸會分享對音樂的看法、教我怎麼唱歌，我們父子也因此話題變多。」然而方爸2007年過世，在阿鑌推出〈壞人〉暴紅前就離開，但阿鑌心中無憾，用行動幫父親延伸夢想，內心已滿足。

阿鑌11歲接觸的第一個樂器是復古電子琴，「那時候我們遠親有一台琴沒在用、覺得占位置，所以送給我。」後來學口琴、吉他，開啟他創作機緣。他昨邀現場學生上台獻唱同學自己創作的作品，他再以電子琴跟彈，氣氛熱絡！同學們的自創曲經過他指導和潤飾後更加好聽。其中一位同學靦腆表示因無法常見爸媽，思念雙親而創作歌曲，阿鑌馬上鼓勵對方不要躲起來，多與別人分享創作的心得。

阿鑌近期不分日夜忙著製作預計10月底推出的新專輯，壓力不小，他說：「對我來說是有史以來最大的挑戰，不同於以往的是，這次要更快地完成作品，嘗試以前沒有做過的事，也挺不錯的。」

生日願望想出遊

他昨趁17日生日前夕參與校園活動，聊起生日願望，他最希望今年可以去旅行，「之前有同學邀一起出遊，最想去戶外有瀑布的地方跳水、或登山。」

(中國時報)