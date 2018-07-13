Tiffany返美再出發 嚷被時差逼瘋

Tiffany的新歌表達女性自主，搭配R&B曲風讓粉絲看見不一樣的她。

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中國時報
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Tiffany將首次以個人身分來台演出，消息一出粉絲都超期待。

以韓國女子天團「少女時代」出道的TIFFANY YOUNG（Tiffany），今年6月與美國經紀公司Paradigm Talent Agency簽約，正式成為紅髮艾德（Ed Sheeran）、傑森瑪耶茲（Jason Mraz）、酷玩樂團（Coldplay）的師妹，6月28日推出全新單曲〈Over My Skin〉，昨她在洛杉磯越洋連線台灣媒體，分享這首「女力」十足的新歌。

〈Over My Skin〉是Tiffany離開韓國SM經紀公司，換新東家以家鄉洛杉磯為靈感再次出發的第一首歌，對於美、韓不同環境、不同挑戰，她幽默回答：「最大的差異應該是時區不同，時差讓我快發瘋，但除此之外，永遠都是要盡力做到最好。」

韓裔美籍的她說：「回到美國真的讓我敞開心胸，能思考如何做事以及何時要做事，過去我總是照表操課，一定要在時間內完成，但現在開始放慢腳步，我想這是我回美國之後最大的改變。」她現在做音樂也學演戲，工作之餘陪伴家人。

9月23日來台見粉絲

她形容〈Over My Skin〉是一首為慶祝女性自主提升，以及身為女性喜悅的歌，「這些都是按我的生活、我的方式，不為任何其他人。」

她9月23日將首次以個人身分來台舉辦活動，於台北國際會議中心舉行「2018 TIFFANY YOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIWAN」，7月29日中午12點售票。

(中國時報)

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