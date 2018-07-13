白鷺鷥山 康樂山 明舉山步道－白鷺秀麗山水美景相伴

白鷺鷥山步道的山頂圖根點觀景平台，能遠眺山下景致。

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中國時報
報導蔡淑微
明舉山步道的終點位在內溝溪生態館附近，可順道一遊。
白鷺秀麗山水美景相伴
工務話台北

內湖區的大湖公園，是台北市頗富盛名的景點，近年來因野餐活動盛行，更成為許多人野餐地點的首選。想要欣賞大湖美景，除了可透過環湖步道近距離體驗，大湖公園旁的白鷺鷥山／康樂山／明舉山步道，還能以俯瞰姿態一眼覽盡公園依山傍水的秀美景色，絕對值得你花半天時間一訪。

緊鄰大湖公園的白鷺鷥山、康樂山、和明舉山各有一段親山步道，三條步道可相互串聯，其中的白鷺鷥山和康樂山步道的制高點處，是欣賞大湖秀麗山水景致的最佳地點，明舉山步道則有較多的森林原貌可供探訪，三條步道一起同遊，可將湖光倒影、層疊山巒景致、以及豐富自然生態一網打盡。

由白鷺鷥山步道位於金湖路268號旁的南登山口開始步行，一開始為農地、菜園景致，隨後即出現茂密的相思樹林，在涼爽的林蔭遮蔽下，很快就抵達山頂圖根點觀景平台，可遠眺市區、大湖和內湖三尖。接著往下續行，通過有「五十彎步道」之稱的蜿蜒山徑後，即抵達大湖公園旁的北登山口，穿過馬路看到山海寺遺跡和百年老樹─錫蘭橄欖，就能銜接康樂山步道。康樂山步道的山頂平台，可遠眺大湖公園知名的錦帶橋及九曲橋，青山綠水相互輝映，相當美麗！抵達康樂山終點處的水源頭福德宮後，即可與明舉山步道作串聯，明舉山步道沿途接為原始的土石路徑，路徑雖窄小，但更具原始曠味，相當適合喜愛大自然原始風貌的人來此一遊。

白鷺鷥山步道怎麼去

搭乘捷運文湖線至「內湖站」，沿成功路五段接金湖路步行、順著白鷺鷥山親山步道標示即可抵達。或是搭乘公車至「紫雲里」站下車，順著白鷺鷥山親山步道標示即可抵達。

(中國時報)

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