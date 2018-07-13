孟耿如想買情侶鞋 低調放閃

2018年07月13日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

TOD’S軟呢繫帶豆豆鞋，1萬9200元。（TOD’S提供）

TOD’S Thea手提包，6萬900元。（TOD’S提供）

TOD’S Double T Shopping Bag，6萬6700元。（TOD’S提供）

孟耿如搶先穿上秋冬褲裝，演繹率性形象，穿TOD’S羊毛印花大衣、羊毛短夾克、皮革長褲，搭配Thea包款7萬5500元、釦飾小牛毛皮高跟踝靴5萬1100元。（TOD’S提供）

孟耿如與顏毓麟（右）換上休閒裝束，展現品牌優雅自在的美學風格，孟耿如穿TOD’S皮革抽繩上衣、飾邊長褲，搭配New Joy Bag 4萬3600元、流蘇綴飾膠底休閒鞋2萬6300元；顏毓麟穿TOD’S仿丹寧皮革大衣、皮革夾克，搭配男士尼龍後背包4萬1400元、異材質拼接運動鞋2萬3100元。（TOD’S提供）

女星孟耿如與男星顏毓麟昨（12日）受義大利精品TOD'S邀請，出席品牌秋冬新品發表會。孟耿如選穿率性褲裝現身，自稱造型很像自己私下的樣子，面對整身最新行頭，她早已鎖定品牌經典豆豆鞋款，直說想帶爸媽一起選購。

顏毓麟愛紅鞋好悶騷

下周即將度過27歲生日的她，也想為自己與未婚夫黃子佼購入一雙情侶鞋款，更大方公布想為阿娜答挑選比較鮮豔的橘色款式。同場嘉賓顏毓麟雖較少出席精品活動，但也被品牌豆豆鞋款擄獲，並透露會選擇較亮眼的紅色搭配平日造型，讓一旁的孟耿如聽到後不禁笑說：「原來你這麼悶騷。」

TOD’S秋冬系列配件，亦大膽玩味低調奢華風格，男士招牌豆豆鞋款上，選用絲絨、毛呢等溫潤布料，金屬環釦也換上全新T字logo金屬環釦，搭配環保橡膠鞋底及高筒登山靴款，散發優雅自在的義式美學。

買豆豆鞋助偏鄉童

包款上則繼Wave、Gommino等代表作後，再為現代女性推出Thea系列，以細膩皮革打造之水桶包型為基礎，加入流蘇吊飾、提把等細節，分層式內袋及可提可背之特性，符合日常實用需求。另外，升級版本的Double T Shopping Bag和New Joy Bag，均沿用T型翻蓋細節，彰顯品牌摩登的時尚特質。

而為將品牌影響力發揮至極，TOD’S今夏更選擇與兒福聯盟合作，凡於7月16日至22日活動期間購買豆豆鞋一雙，品牌即會捐贈部分銷售所得幫助偏鄉兒童，號召大家於消費同時，與品牌一同踏出希望步履。

(中國時報)