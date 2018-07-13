燦坤會員特典 滿額贈iPhone X

2018年07月13日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

燦坤的SONY 65型4K智慧連網電視 KD-65X7000E，原價6萬4900元，APP綁卡限定5萬2999元，再送經典不鏽鋼鍋具組。（燦坤提供）

燦坤的第六代iPad 9.7吋 Wi-Fi 32GB，原價1萬900元，APP綁卡限定9888元。（燦坤提供）

7月燦坤會員特典推出滿額禮，包括Coway加護抗敏型空氣清淨機、美國Neato Botvac D80雷射機器人吸塵器、ASUS14吋筆電及iPhone X。（盧禕祺攝）

踏入暑假又是空調、風扇等季節家電的旺季，燦坤即日（13日）至16日舉辦「炙夏之戰 數位攻佔 會員特典」，包括夏季不能少的冷氣及水冷扇優惠，針對學生年輕族群再推2萬有找的電競主機，以及父親節禮物首選的電鬍刀優惠，與去年同期比較預計本檔將帶來1成成長。

APP綁卡限定優惠省更多

因今年天氣早熱，因此水冷扇提早熱銷，銷售佔比在今年首度強佔4分之1，19L以上的水冷扇因可吹的範圍更廣，因此最受消費者喜歡，銷售與去年同期增長6成之多，而本檔燦坤也貼心推出冷氣及水冷扇優惠，包括購買CSPF一級能效變頻空調，即送美國Bissell必勝三合一直立式蒸氣拖把，買Panasonic ECONAVI+nanoe1對1變頻單冷空調省4600元，有APP綁卡再限定送上述蒸氣拖把，還有全台限量300台的FUKADAC 20L負離子冰冷扇，APP綁卡限定近65折優惠3980元。

滿6萬就送孔劉代言清淨機

而本檔還有推出滿額禮門檻從6萬元起跳，包括滿就送每日限量250台孔劉代言的Coway加護抗敏型空氣清淨機或3000還元金；滿12萬，送每日限量65台的美國Neato Botvac D80雷射機器人吸塵器或14吋可翻轉觸控螢幕的ASUS J401MA 14吋筆電，或可選6000還元金；最高滿50萬送每日限量3台的灰色iPhone X 256GB，或是選擇2萬5000還元金。

適逢暑假開始，燦坤也為年輕族群推出一線品牌電競筆電優惠，只要APP綁卡限定即2萬元有找；而要為下個月的父親節作準備的話，還有德國百靈電鬍刀優惠，享會員價1萬9888元以外，登錄送Dyson吸塵器、抽Apple Watch及國泰健康管理服務，另獨家再送德國百靈雙效淨膚儀。

(中國時報)