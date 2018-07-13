百貨餐飲帶路 美食吸饕客

比漾廣場「Beyond Cafe/Select」超過20坪，以灰階的比漾色木框和金屬等元素，搭配「看見。綠」花藝，創造美式Farm House風格，豐富角落咖啡的美感。（鄧博仁攝）

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中國時報
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比漾廣場「Beyond Cafe/Select」豐食套餐，主菜有香草雞胸、牛小排、紅茶鴨胸、檸檬鮭魚可選，350至390元。（比漾廣場提供）
SOGO忠孝館「胡同」招牌鮮嫩牛舌丼，168元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館「NeNe Chicken」半半炸雞組合-韓式甜辣炸雞（左）+招牌炸雞（右），送2瓶cass啤酒或可樂，480元。（未成年請勿飲酒）（SOGO提供）
比漾廣場「Beyond Cafe/Select」菊蜜拿鐵，180元。（比漾廣場提供）

品味生活、話題集客，百貨以餐飲帶路。比漾廣場自營的「比漾選物」升級為「比漾咖啡、選物Beyond Cafe /Select」，上月28日試營運、昨（12日）開幕，同步推出與自家焙煎咖啡店「沛洛瑟」合作的咖啡豆品牌B Beans、小農蜂蜜B Bees的B Collection系列商品，皆採用自然熟成增添風味。

B Collection系列的「B」代表比漾，也是卡帶的「B面哲學」，在A面的主打歌外，B面有更多值得探索的特色好物，像是南投魚池的玉桂蜜、花蓮原生小油菊、B Blend自選咖啡豆；比漾廣場董事長潘慧珍也將歐美風行的巴西莓果昔加入菜單，與飲品、甜點、餐點、沙拉等皆食材講究、價格實惠，創造好吃、好喝、好看的美食體驗。

SOGO忠孝館以快閃美食集客、創造話題，韓星劉在錫代言的人氣炸雞品牌NeNe Chicken今（13日）起至17日快閃5天，只賣主打的「半半炸雞」以招牌炸雞搭配加起司的初雪炸雞或韓式甜辣炸雞，每份480元、每日限量200份。在快閃店外，本月初還新開「炸去啃」鹽酥雞、15日16時起引進百貨首家「胡同」燒肉丼，招牌鮮嫩牛舌丼168元是入門款，可用1/3價位吃到頂級餐廳的燒肉；26日則有邁泉豬排進駐。

(中國時報)

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