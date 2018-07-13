全國電子 滿額加1元多1件

2018年07月13日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

全國電子的PANASONIC 65型4K聯網LED顯示器＋視訊盒，原價4萬8888元，特價3萬9900元，限量300台，送3合1魔法包及獨家禮。（全國電子提供）

全國電子的象印10人份壓力IH電子鍋，原價1萬5990元，特價1萬2990元，限量600台，送繽紛富貴碗組及小家電終身免費維修等優惠。（全國電子提供）

全國電子今（13日）起推出一連5天破盤價活動，包括數十款限時限量破盤價3C家電，像名牌破盤電視、dyson氣流倍增器等均享優惠。（全國電子提供）

全國電子在今夏再度推出破盤優惠，即（13日）起至17日將推出一連5天破盤價活動，除了全館指定家電享9折優惠，還有多款限時限量破盤價下殺的3C家電，購買指定機種加碼送贈品，全館活動滿額享加1元多1件精選家電，而且現只要刷指定信用卡滿額，最高即送3600元全國電子提貨券。

指定冷氣送運費及安裝

夏天當然要大推冷氣優惠，全國電子指定破盤空調即享9折優惠，限定機種不僅再送基本運費及標準安裝，還有免費加入會員、12大品牌冷氣7年免費延長保固及總統級精緻服務等優惠，指定品牌機種冷氣再送原廠禮物，另加碼推出加購優惠，包括買單品2萬元以上空調，享79折加購價1萬5999元，即可入手Dyson涼風空氣清淨機，全台限量1000台，還有加購指定dyson吸塵器享滿3000元現折300元優惠，買空調不限機型可以9900元加購限量1000台的SHARP富士山系列水活力空氣清淨機。

電鬍刀早鳥優惠開跑

另外全國電子也看準學生放暑假時機而推出電腦優惠，指定機種輕薄電腦推出30期0利率，另再送學生必備的Office 365一人一年版，指定電腦另推出滿額享現折優惠，蘋果電腦也同樣推出限定優惠，包括購買指定Mac，即享滿萬折千元、再送Office 365個人版中文1年版及13吋手提電腦包，買iPad則加碼送9H鋼化玻璃保護貼及Y型保護殼，買好新電腦為新學年做準備。

全國電子現提早推出的父親節電鬍刀早鳥優惠也同時開跑，購買指定品牌機種即送原廠好禮以外，全國電子再加碼推滿額送優惠，5000元以上單品可再享30期0利率及送頭期款現金優惠，消費不限金額加送LA NEW500元商品禮券，買單品5000元以上3C家電，再抽市價3980元LA NEW指定鞋款。

(中國時報)