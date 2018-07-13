2018年07月13日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

首次出席時尚精品活動的吳念軒，選穿螢光黃色毛衣搭配毛料長褲，展現十足青春活力，穿LV螢光黃色高領毛衣7萬元。（陳俊吉攝）

張軒睿換上灰褐色高領毛衣及烏干紗長褲，演繹運動登山風格，身上配戴的項鍊，還引起同場李玉璽眼紅，穿LV印花登山外套12萬6000元，戴LV Survival項鍊5萬7000元。（陳俊吉攝）

李玉璽身著螢光黃色飾邊襯衫帥氣現身，穿LV拼接襯衫10萬7000元、Monogram Glaze登山靴6萬9500元。（陳俊吉攝）

法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV）於新光三越信義新天地A11館開出品牌台灣首家男裝快閃店，李玉璽搶先體驗2018秋冬新品，他除偏好造型中不會過度鋪張的Monogram花紋外，更坦言看上同場嘉賓張軒睿所配戴的項鍊，還大方透露：「因為我不認識他，所以（在後台）不太敢摸。」但這席發言也被接下來受訪的張軒睿提高警覺，俏皮回答：「那我要先買項鍊，不能被搶走。」

張軒睿身著LV空拍圖像外套及毛衣出席，演繹系列中的登山主題，並表示喜歡烏干紗長褲與登山靴組合的運動風格，且希望有天可以用自己練好的肌肉線條搭配出整體的陽剛風格。吳念軒首次出席時尚精品活動，選穿螢光黃色毛衣搭配毛料長褲，展現十足青春活力。

身為品牌大戶的謝佳見，亦已磨拳擦掌準備好加入搶購戰局，身上的Monogram Glaze光感釉面設計皮革夾克，是心目中的夢想清單之一，令他直說：「穿上LV就覺得很爽了！」LV男裝快閃店即日起至8月2日止，首3日將提前販售秋冬男裝新品外，亦推出包括Monogram Glaze手拿包在內的6款獨賣單品。

(中國時報)