老爸練習曲給兒子的情書

2018年07月13日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

雖然小莊是漫畫家，兒子Max卻不愛畫畫，更喜歡父子一起踢足球。（大辣出版提供）

作者小莊（莊永新）與兒子展示漫畫《老爸練習曲》的手稿。 （方濬哲攝）

現代家長喜歡用手機、相機記錄小孩成長的點滴，漫畫家小莊卻把兒子成長的故事記下，畫成漫畫。小莊笑說，今年兒子快10歲，還讀不懂，最好等他20歲時再來讀這本《老爸練習曲》，「我看著兒子成長，也更明白當年父親看著我成長的經過。這本漫畫，是我畫給兒子的情書。」

兒子上小學 彷彿當年自己

小莊表示，漫畫中印象最深刻的場景就是兒子上小學那天，「很像是生命階段的提醒，怎麼覺得自己昨天還坐在教室裡，今天就成了站在教室外看著兒子上學的爸爸呢？唯一的不同之處，只有現在站在教室外的爸媽，每個人手上都拿著手機幫小孩拍照吧？」

1968年生的小莊本名莊永新，另一個身分是廣告導演，1991年他25歲時就入行，27年來執導500多支廣告，近年最著名的作品是104人力銀行廣告《感謝先生篇》，拍攝吳念真分享「條春伯」的故事。不過對小莊而言，拍廣告跟畫漫畫不同，「廣告是拍別人的東西，漫畫就完全是自己的作品。」

廣告人生活 畫成手記連載

小莊從小就在父親鼓勵下愛畫漫畫，當年電視台每天播的半小時卡通就是他的塗鴉靈感來源。高中時小莊從台中搬到台北讀復興商工美工科，卻不想當漫畫家，「有一次學校展出鄭問的《戰士黑豹》原稿，分鏡每一格都非常細緻，看完就覺得我是當不了漫畫家的。」

後來小莊偶然在書店接觸到不同風格的歐洲漫畫，心中又萌生創作的想法。1995年，小莊將廣告人的生活畫成漫畫圖文，在《High》雜誌上連載，隨後出版成《廣告人手記》，2010年又創作描繪戰爭故事、無對白的漫畫《窗》，獲得新聞局劇情漫畫獎。

童年的點滴 兒子長大才懂

在《老爸練習曲》之前，小莊也曾將自己成長時的80年代畫成漫畫《80年代事件簿》，其中也有不少父親與他的故事。《老爸練習曲》猶如續作，漫畫中棕色調的墨水讓故事如泛黃的舊照片膠卷，記錄著兒子Max從出生到6歲的點點滴滴。

小莊表示，「這些故事都已經是過去式。我幫Max記下的都是他還無法察覺的事物，直到他長大再來看，才會有感觸。就像一個迴圈，藉由『父親』的身分，串起了我爸、我和我兒子。」

(中國時報)