英倫情人 獲讀者最愛金曼布克

2018年07月13日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

《英倫情人》作者麥可‧翁達傑，被譽為當代北美最偉大的小說家與詩人。（美聯社）

被視為英語小說指標獎項、有50年歷史的曼布克獎（The Man Booker Prize），每年選出當年度最重要的英語長篇小說，近日從歷屆51部得獎小說中評選出最受讀者喜愛的作品，由1992年得主、加拿大籍小說家麥可．翁達傑的《英倫情人》獲得「金曼布克獎」（The Golden Man Booker prize）。

得知獲獎後，翁達傑謙虛表示，「我不認為這本小說是榜單上最好的作品，尤其是與我們當代大師之一奈波爾或者像《狼廳》這樣出色的作品相提並論。」也將獲獎歸功於已逝的《英倫情人》電影導演安東尼．明格拉。

為了慶祝曼布克獎50年，5位專業評審自每10年的得獎小說中選出1部該年代的代表作，再由大眾投票，選出「金曼布克獎」得主。最後由90年代表《英倫情人》打敗70年代表諾貝爾文學獎得主奈波爾的《在自由的國度》、80年代表潘尼洛普．賴芙麗的《月虎》（Moon Tiger）、2000年代表希拉蕊．曼特爾《狼廳》以及2010年代表喬治．桑德斯的《林肯在中陰》，獲讀者最愛曼布克的榮耀。

《英倫情人》描述二戰末期，位於義大利一處被廢墟莊園中，一位加拿大護士漢娜正在照顧一位全身燒傷、身分不明的「英國病人」，在對話中逐漸明白他的真實身分，以及身上背負的愛情悲劇。小說翻譯成38種語言出版，改編電影由雷夫．范恩、茱麗葉．畢諾許演出，全球票房近3億美元，更獲得1997年奧斯卡最佳影片、最佳導演等獎項。

時報出版主編嘉世強表示，《英倫情人》是翁達傑的第3本書，他也是第一位獲得曼布克獎的加拿大籍作家，「他的文字十分優美，小說圍繞反殖民、反戰的和平思想，試圖傳達一個包容異己、沒有界線的社會。」

嘉世強表示，這個獎項並非要選出「最佳」小說，「有人批評，候選名單的小說類型各自不同，怎麼能同台來比？這並不是一個在作品間比高下的獎，而是讓更多讀者能參與投票、認識這些精彩作品的活動。今天無論是誰得獎，文學價值早已毋庸置疑。」

曼布克獎過去也曾在25周年和40周年時頒發特別獎項。25周年時由專業評審選出「布克中的布克獎」（Booker of Bookers），40周年時則同樣由評審和大眾投票，選出「最佳布克獎」（The Best of Bookers），兩次都是1981年得主薩爾曼．魯西迪的《午夜之子》獲獎。

(中國時報)