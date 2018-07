英倫情人 獲讀者最愛金曼布克

2018年07月13日 04:10 中國時報 許文貞 /台北報導 /台北報導

《英倫情人》作者麥可‧翁達傑,被譽為當代北美最偉大的小說家與詩人。(美聯社)

被視為英語小說指標獎項、有50年歷史的曼布克獎(The Man Booker Prize),每年選出當年度最重要的英語長篇小說,近日從歷屆51部得獎小說中評選出最受讀者喜愛的作品,由1992年得主、加拿大籍小說家麥可.翁達傑的《英倫情人》獲得「金曼布克獎」(The Golden Man Booker prize)。

得知獲獎後,翁達傑謙虛表示,「我不認為這本小說是榜單上最好的作品,尤其是與我們當代大師之一奈波爾或者像《狼廳》這樣出色的作品相提並論。」也將獲獎歸功於已逝的《英倫情人》電影導演安東尼.明格拉。

為了慶祝曼布克獎50年,5位專業評審自每10年的得獎小說中選出1部該年代的代表作,再由大眾投票,選出「金曼布克獎」得主。最後由90年代表《英倫情人》打敗70年代表諾貝爾文學獎得主奈波爾的《在自由的國度》、80年代表潘尼洛普.賴芙麗的《月虎》(Moon Tiger)、2000年代表希拉蕊.曼特爾《狼廳》以及2010年代表喬治.桑德斯的《林肯在中陰》,獲讀者最愛曼布克的榮耀。

《英倫情人》描述二戰末期,位於義大利一處被廢墟莊園中,一位加拿大護士漢娜正在照顧一位全身燒傷、身分不明的「英國病人」,在對話中逐漸明白他的真實身分,以及身上背負的愛情悲劇。小說翻譯成38種語言出版,改編電影由雷夫.范恩、茱麗葉.畢諾許演出,全球票房近3億美元,更獲得1997年奧斯卡最佳影片、最佳導演等獎項。

時報出版主編嘉世強表示,《英倫情人》是翁達傑的第3本書,他也是第一位獲得曼布克獎的加拿大籍作家,「他的文字十分優美,小說圍繞反殖民、反戰的和平思想,試圖傳達一個包容異己、沒有界線的社會。」

嘉世強表示,這個獎項並非要選出「最佳」小說,「有人批評,候選名單的小說類型各自不同,怎麼能同台來比?這並不是一個在作品間比高下的獎,而是讓更多讀者能參與投票、認識這些精彩作品的活動。今天無論是誰得獎,文學價值早已毋庸置疑。」

曼布克獎過去也曾在25周年和40周年時頒發特別獎項。25周年時由專業評審選出「布克中的布克獎」(Booker of Bookers),40周年時則同樣由評審和大眾投票,選出「最佳布克獎」(The Best of Bookers),兩次都是1981年得主薩爾曼.魯西迪的《午夜之子》獲獎。

