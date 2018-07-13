2018年07月13日 04:10 中國時報 本報訊

昭和百工圖鑑作者／澤宮優譯者／平野惠理子出版社／麥田出版麥田出版提供

新加坡之夢：及一段漫漫東方行旅作者／赫曼．赫塞譯者／張芸、孟薇出版社／自由之丘自由之丘提供

形如莊子、心如莊子、大情學莊子：從生手到專家之路作者／蔡璧名出版社／聯經出版

莊子以「心」為永恆主宰並為一切工夫鵠的，然由生手至專家的修練過程仍需「形」與「心」相互輔成。傳統思想義界下的「身體」，實涵括有形的軀體感官與無形的心意志氣，同時延伸至人文化成的範疇。本書聚焦於過去被忽視關乎「形」的實修研究，探究「緣督以為經」、「形如槁木」等身體技術，援引廣闊文化域中對「身體」的共識，試圖使人得以理解乃至具體實踐《莊》學。

關於《莊》學的日常意義，蔡璧名的《形如莊子、心如莊子、大情學莊子：從生手到專家之路》對比西方正向心理學，發現莊子肯定人「咸其自取」的主體性，倘在一貫的工夫體系中習練形如莊子、心如莊子、大情學莊子，拾級而上，人人最終皆可臻於「乘天地之正而御六氣之辯」的逍遙無待之境。

■昭和百工圖鑑

作者／澤宮優

譯者／平野惠理子

出版社／麥田出版

日本人時常懷念的「古き良き時代」（古老而美好的時代）指的就是「昭和時代」，昭和前期因為戰爭的關係，一般庶民生活得相當辛苦，但是戰後的昭和卻成為讓人難以忘懷的年代，甚至成為戲劇、小說的場景，原因為何，我們可以從《昭和百工圖鑑》中各種職業的演變，窺見其原因。

戰後因為社會環境而衍生出的倒閉客、跑腿等相關職業，可看出當時日本經濟一片蕭條。而當經濟、科技開始起飛之後，又會發現有些行業日漸沒落，例如洋傘修理業、都電司機等。還有一個對編輯來說最有感的職業就是「書腰執筆人」，這工作現在大部分是編輯所為，但在當時則是由專業人士負責，甚至還舉辦了書腰文學獎，可見當時對書腰的重視。

而不論是哪一行，都有當時人們生活的痕跡和文化背景，雖不富裕，但人與人之間交流所展現的溫情與鄉愁，則是難以言喻且至今仍珍惜的「昭和感」。

■新加坡之夢：及一段漫漫東方行旅

作者／赫曼．赫塞

譯者／張芸、孟薇

出版社／自由之丘

一生欽慕東方文化的赫曼．赫塞，在三十五歲這年來到了亞洲。熱氣騰騰的東南亞大陸，魚龍混雜的殖民地生活，讓他一次又一次發出驚嘆。赫塞敬畏於原始雨林的蒼莽，也對苦力在林中勞動的畫面感到震撼；他既稱讚了東南亞的華人、印尼人、馬來人沒有染上西方的現代病，也鄙夷他們對歐洲殖民者拙劣而盲目的模仿。

本書收錄的文字都是赫塞在東南亞的印尼蘇門答臘、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡等地旅行時的見聞與感悟。這一系列隨筆加上後面的旅行日記，按照時間的線性順序排列，間或夾雜了一些詩作。

赫塞從不諱言他對《薄伽梵歌》、《奧義書》、《法句經》甚至《道德經》、《莊子》等東方古老經文的喜愛，他從這些文獻中汲取的古老哲學與旅行中的見聞摻雜在一起，使這些旅行隨筆呈現出一種別樣的風貌，重新向世人勾勒出赫塞眼中的東方世界。

(中國時報)