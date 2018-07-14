兩岸情勢嚴峻！連習會 揭新習四條

2018年07月14日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／北京報導 ／北京報導

2018/7/13連4主張vs.新習4條

第4度連習會13日上午在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平針對當前台海局勢提出4個「堅定不移」（新習四條），包括堅持九二共識、反對台獨；擴大深化兩岸交流合作；為兩岸同胞謀福祉；團結兩岸同胞共同致力民族復興等。連戰在閉門會談中也提出4點意見，其中包括提出兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」。

連戰提一中架構 為民謀福

習近平致詞時表示，當前兩岸和平發展形勢複雜嚴峻，「但是我還是認為，『大道之行，人心所向，勢不可擋』，我們始終在關注歷史的趨勢，有一個走向，我們心裡有數。」

習近平還說，只要校正歷史座標，牢牢把握舵盤，兩岸和平發展、和平統一的歷史航船，一定會勝利駛向彼岸。

連辦會後新聞稿表示，連戰在閉門會談提4點意見，分別是：兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」。雙方「為人民謀幸福，為萬世開太平」。共策「交流合作互利，增進兩岸融合」。協力「促進民權民生，振興中華民族」。

在回應連戰談話時，習首先引用王安石《登飛來峰》詩句「不畏浮雲遮望眼，只緣身在最高層」，表達自信。

習倡4堅定不移 軟促和統

習針對當前台海局勢提出4個「堅定不移」：第一，堅定不移堅持九二共識、反對台獨。大陸決不容忍台獨勢力興風作浪，決不容許任何台獨圖謀得逞；要堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑。

第二，堅定不移擴大深化兩岸交流合作。大陸完全理解臺灣同胞的特殊心態兩岸同胞，同樣，大陸同胞歷經長期努力、不懈奮鬥，走上了中國特色社會主義道路，取得了舉世矚目的巨大成就，也值得台灣同胞尊重。要將心比心，增進理解認同，實現心靈契合。

第三，堅定不移為兩岸同胞謀福祉。兩岸一家親，都是中國人，改革開放40年，大陸回饋台灣同胞的能力更強、條件更多，逐步為台企台胞提供與大陸企業、大陸同胞同等的待遇是大陸的莊嚴承諾；大陸還會深入研究，適時推出更多新政策措施，把同等待遇落到實處。

致力民族復興 台不應缺席

第四，堅定不移團結兩岸同胞共同致力民族復興。民族復興道路上，台灣同胞不應該缺席，也一定不會缺席；兩岸同胞要順應歷史大勢、共擔民族大義，共同推進祖國和平統一進程。

據轉述，習在談到第二個「堅定不移」時，話鋒一轉稱，兩岸和而不同、求同存異，只要在一個中國前提下，任何問題都可坐下來談，都可包容，但如果不認為自己是中國人，那就沒什麼可談的。

對於連胡會所達成的五項願景，如軍事互信機制、和平協議未在馬政府執政期間進一步推進，習感到遺憾；但習表示，人心才是兩岸最大的政治基礎，大陸有耐心、有定力，一定能夠導正歷史潮流的發展方向，達成兩岸關係和平發展目標。

(中國時報)