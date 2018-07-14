NBA生涯 8年換7隊！震撼彈！林書豪被交易到老鷹

2018年07月14日 04:11 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

林書豪的NBA之路再傳重大變數！去年才由台灣富豪蔡崇信收購的布魯克林籃網，13日突然宣布，把旗下林書豪交易到亞特蘭大老鷹，這是他在NBA生涯8年內所效力的第7隊，目前還須等待老鷹是否交易上季主控薛洛德，才能確認豪哥未來在老鷹的定位或角色。

蔡崇信掌籃網 豪換東家

來自台灣的蔡崇信，是阿里巴巴集團執行副主席，去年10月以個人名義收購布魯克林籃網49%的股份，頓時讓林書豪所待的籃網，有台灣老闆成熱議話題。

生涯待過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂及籃網等隊的林書豪，過去2季效力籃網期間飽受傷痛所苦，竟然才打37場例行賽，上季更在開幕戰就因膝蓋髕韌帶撕裂提前報銷，隨著籃網後場戰力爆棚，豪哥會被交易出去並不意外。

IG吐露心聲 秀戰袍證實

只是籃網這次把林書豪換去老鷹，僅換回1個2020年第2輪選秀權，以及老鷹在2016年第2輪選來的法籍後衛柯迪尼耶簽約權，柯迪尼耶短期內都會留在海外打球，等同這個簽約權毫無意義，老鷹僅用1個次輪籤就換到豪哥。

這個重磅交易不僅震撼台灣球迷，也可能讓林書豪本人都很意外，先前謠傳籃網可能把他交易到魔術、雷霆或太陽等隊。不過，隨著林書豪加入老鷹已成事實，他也在個人IG上貼出穿上17號老鷹球衣的合成照，且寫，「你所做的要交託給耶和華，你所謀的就必成立-箴言書16：3＃老鷹＃信仰至上」不過換在個人官方臉書公布時，他身上球衣變成7號。

未來定位取決薛洛德動向

林書豪加盟老鷹後，未來會在球隊定位是什麼，將看原本身穿老鷹17號球衣的上季主控薛洛德未來動向。老鷹從上季結束後，就在積極兜售薛洛德，但遲沒定案。

只要薛洛德順利被老鷹交易出去，林書豪可望將跟老鷹今年選秀會挑來的奧克拉荷馬大學控衛崔楊，共同組成全新後場雙核心，假如薛洛德沒有離隊，豪哥可能就會淪落老鷹第3控衛的悲慘地步，相信這不是所有豪迷樂見的！

(中國時報)