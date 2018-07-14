民進黨黨代表許瀚升 全代會將提案新黨綱！維持現狀取代正常國家決議文

民進黨全代會周日登場，黨代表將提案以蔡總統的「維持現狀」論述提出新黨綱。圖為去年民進黨全代會在圓山大飯店舉行，兼任黨主席的蔡總統高喊「堅持改革，看好台灣」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

民進黨全代會周日登場，黨代表許瀚升今年提案，授權中執會根據蔡英文總統「維持現狀」論述，在今年2018年提出民進黨新黨綱，取代「正常國家決議文」；他強調，蔡總統廣獲國內外多數支持的「維持現狀」論述，顯然是民進黨得以雙重勝選的關鍵因素。為了呼應主流民意，民進黨實有必要與時俱進。

符合時代需求 凝聚共識

許提案內容為，授權中執會根據蔡總統「維持現狀」論述，在今年提出民進黨新黨綱，取代1991年黨綱第一條「建立主權獨立自主的台灣共和國」、1999年的「台灣前途決議文」、2007年「正常國家決議文」，以符合時代需求，凝聚台灣共識，強化民進黨維護台海和平的穩健形象。

許提案指出，2016年大選，蔡以56％高票當選總統，民進黨也首次贏得立法院多數席次，廣獲國內外多數支持的「維持現狀」論述，顯然是民進黨得以雙重勝選的關鍵因素。

提案指出，2016年蔡總統主張「維持現狀」，承諾將「在中華民國憲政體制下推動兩岸關係」，不但贏得多數台灣民眾認同，同時也贏得國際主流認同。作為穩定台灣多數的執政黨，應務實面對兩岸未來，持續鞏固國際主流支持，追求兩岸和平穩定發展，保障台灣主權現狀和最大利益。

關鍵時刻 積極面向未來

許瀚升說，民進黨再次執政，不管是台灣民眾或國際社會，都抱持殷切期待。值此關鍵時刻，民進黨同志更應積極面向未來，超越既有三份黨綱和決議文，提出與時俱進的新黨綱，凸顯本黨強化處理兩岸事務和國際事務的新時代使命。

面對大陸頻頻施壓各國航空公司更改台灣名稱，黨代表李文正提案要求反制。黨代表蔡筱薇提案，要求為台灣正名，從2020東京奧運開始以台灣隊名義參加所有國際賽事。

(中國時報)

葉承諾 優先處理台大案

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